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Легенда российского тенниса критикует Путина: "Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды"

Сегодня, 17:05
Кафельников не понимает, за что российским футболистам вручают награды
Фото AFP
Фото AFP

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников удивился церемонии награждения футболистов сборной России на приеме в Кремле у президента РФ Владимира Путина. Путин присвоил игрокам и тренерскому штабу команды звания заслуженных мастеров спорта за выступление на чемпионате мира 2018 года. Ранее известный теннисист прокомментировал допинговый скандал вокруг российских атлетов: "Это не весь мир против России, а мы против остального мира"

Кроме того, президент наградил орденом Александра Невского главного тренера сборной Станислава Черчесова, а вратарь сборной Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были удостоены орденов Почета.

"Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право.

Общественное мнение тут не знаю. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь. Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды", – сказал Кафельников.

Ранее решение присвоить футболистам и тренерскому штабу званий заслуженных мастеров спорта за выступление на ЧМ-2018 раскритиковала двукратный призер Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова.

"Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава… Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта", – написала Гамова в Instagram.

Ране мы писали, что в России испортили граффити с Черчесовым, написав: "Почему мундиаль в гомофобной стране?"

Интересно, что тренер сборной России сбежал с интервью после вопроса о допинге. Станислав Черчесов отказался говорить о применении запрещенных препаратов российскими футболистами.

футбол, сборная России, ЧМ-2018, Евгений Кафельников, Владимир Путин
Источник: sport24.ru
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Турнирная таблица ЧМ-2018
A
B
C
D
E
F
G
H
#
Команда
М
О
1
Уругвай
3
9
2
Россия
3
6
3
Саудовская Аравия
3
3
4
Египет
3
0
1
Испания
3
5
2
Португалия
3
5
3
Иран
3
4
4
Марокко
3
1
1
Франция
3
7
2
Дания
3
5
3
Перу
3
3
4
Австралия
3
1
1
Хорватия
3
9
2
Аргентина
3
4
3
Нигерия
3
3
4
Исландия
3
1
1
Бразилия
3
7
2
Швейцария
3
5
3
Сербия
3
3
4
Коста-Рика
3
1
1
Швеция
3
6
2
Мексика
3
6
3
Южная Корея
3
3
4
Германия
3
3
1
Бельгия
3
9
2
Англия
3
6
3
Тунис
3
3
4
Панама
3
0
1
Колумбия
3
6
2
Япония
3
4
3
Сенегал
3
4
4
Польша
3
3
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Расписание и результаты ЧМ-2018
15 Июля, Воскресенье
Франция
4:2
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