Легенда российского тенниса критикует Путина: "Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды"

Кафельников не понимает, за что российским футболистам вручают награды

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников удивился церемонии награждения футболистов сборной России на приеме в Кремле у президента РФ Владимира Путина. Путин присвоил игрокам и тренерскому штабу команды звания заслуженных мастеров спорта за выступление на чемпионате мира 2018 года. Ранее известный теннисист прокомментировал допинговый скандал вокруг российских атлетов: "Это не весь мир против России, а мы против остального мира"

Кроме того, президент наградил орденом Александра Невского главного тренера сборной Станислава Черчесова, а вратарь сборной Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были удостоены орденов Почета.

"Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право. Общественное мнение тут не знаю. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь. Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды", – сказал Кафельников.

Ранее решение присвоить футболистам и тренерскому штабу званий заслуженных мастеров спорта за выступление на ЧМ-2018 раскритиковала двукратный призер Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова.

"Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава… Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта", – написала Гамова в Instagram.

Ране мы писали, что в России испортили граффити с Черчесовым, написав: "Почему мундиаль в гомофобной стране?"

Интересно, что тренер сборной России сбежал с интервью после вопроса о допинге. Станислав Черчесов отказался говорить о применении запрещенных препаратов российскими футболистами.