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Лучший гол чемпионата мира забил Бенжамен Павар

Вчера, 18:52
Защитник сборной Франции поразил ворота Аргентины в 1/8 финала
Павар забил Аргентине. Фото AFP
Павар забил Аргентине. Фото AFP

На чемпионате мира по футболу 2018 болельщики увидели 169 голов в 64 матчах. В ходе голосования, в котором принимали участие фанаты со всего мира, лучшим на турнире был признан мяч, забитый Бенжаменом Паваром.

Гол Павара позволил Франции сравнять счет в матче 1/8 финала с Аргентиной, после чего "синие" одержали волевую победу со счетом – 4:3 и вышли в четвертьфинал.

"Мяч скакал по газону. Не было времени думать, я постарался положил корпус так, чтобы мяч не ушел выше ворот, – вспоминает Павар. – Постарался вернуть его в том же направлении, откуда он прилетел. Так мне всегда объясняли нападающие. Все это я сделал автоматически и, когда увидел, что он залетел в ворота… Я был безумно счастлив".

Павар – первый европейский игрок, ставший автором лучшего гола турнира, с тех пор, как этот приз был учрежден в 2006 году. На ЧМ-2014 в Бразилии трофей достался обладателю "Золотой бутсы" Хамесу Родригесу. Еще раньше победителями становились аргентинец Макси Родригес (2006) и уругваец Диего Форлан (2010).

Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыгравшая Хорватию (4:2). Для Франции это вторая победа в истории. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году. Хорватия впервые в истории играла в финале мирового первенства.

футбол, ЧМ-2018, сборная Франции
Источник: FIFA.com
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Турнирная таблица ЧМ-2018
A
B
C
D
E
F
G
H
#
Команда
М
О
1
Уругвай
3
9
2
Россия
3
6
3
Саудовская Аравия
3
3
4
Египет
3
0
1
Испания
3
5
2
Португалия
3
5
3
Иран
3
4
4
Марокко
3
1
1
Франция
3
7
2
Дания
3
5
3
Перу
3
3
4
Австралия
3
1
1
Хорватия
3
9
2
Аргентина
3
4
3
Нигерия
3
3
4
Исландия
3
1
1
Бразилия
3
7
2
Швейцария
3
5
3
Сербия
3
3
4
Коста-Рика
3
1
1
Швеция
3
6
2
Мексика
3
6
3
Южная Корея
3
3
4
Германия
3
3
1
Бельгия
3
9
2
Англия
3
6
3
Тунис
3
3
4
Панама
3
0
1
Колумбия
3
6
2
Япония
3
4
3
Сенегал
3
4
4
Польша
3
3
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Расписание и результаты ЧМ-2018
15 Июля, Воскресенье
Франция
4:2
Хорватия
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