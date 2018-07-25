Лучший гол чемпионата мира забил Бенжамен Павар

Защитник сборной Франции поразил ворота Аргентины в 1/8 финала

Павар забил Аргентине. Фото AFP

На чемпионате мира по футболу 2018 болельщики увидели 169 голов в 64 матчах. В ходе голосования, в котором принимали участие фанаты со всего мира, лучшим на турнире был признан мяч, забитый Бенжаменом Паваром.

Гол Павара позволил Франции сравнять счет в матче 1/8 финала с Аргентиной, после чего "синие" одержали волевую победу со счетом – 4:3 и вышли в четвертьфинал.

"Мяч скакал по газону. Не было времени думать, я постарался положил корпус так, чтобы мяч не ушел выше ворот, – вспоминает Павар. – Постарался вернуть его в том же направлении, откуда он прилетел. Так мне всегда объясняли нападающие. Все это я сделал автоматически и, когда увидел, что он залетел в ворота… Я был безумно счастлив".

Павар – первый европейский игрок, ставший автором лучшего гола турнира, с тех пор, как этот приз был учрежден в 2006 году. На ЧМ-2014 в Бразилии трофей достался обладателю "Золотой бутсы" Хамесу Родригесу. Еще раньше победителями становились аргентинец Макси Родригес (2006) и уругваец Диего Форлан (2010).

Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыгравшая Хорватию (4:2). Для Франции это вторая победа в истории. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году. Хорватия впервые в истории играла в финале мирового первенства.