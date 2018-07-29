Обесценили звание ЗМС: российские спортсмены взбунтовались против футболистов

Игроков наградили за выход в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная России попала в топ-8 на ЧМ-2018. Фото AFP

Российская волейболистка Екатерина Гамова прокомментировала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

"Кому-то чтобы получить звание ЗМС нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских Игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!", – написала Гамова в соцсетях.

Гамова является заслуженным мастером спорта с 2000 года. Волейболистке было присвоено звание за завоевание серебряных медалей на Олимпиаде в Сиднее. В составе национальной команды Гамова по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.

Поддержал Гамову и олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский.

"Поддерживаю Екатерину полностью. Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране, Катя однозначно не заслужила такого", – написал Мусэрский.

По словам олимпийского чемпиона, он разочаровался в значке ЗМС. "Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте, и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за восьмое место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность", — добавил он.

Мусэрский является олимпийским чемпионом 2012 года, двукратным победителем Мировой лиги (2011 и 2013 годы) и победителем Лиги наций 2018 года.

Свое мнение по этому поводу высказал и бывший фигурист Максим Траньков.

"Всегда был и есть закон, который подразумевает, что специальным указом Минспорта может присуждать такие звания. С другой стороны, норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили, став четвертьфиналистами чемпионата мира", — отметил Траньков.

Выступая в паре с Татьяной Волосожар Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом. Звание заслуженного мастера спорта фигуристу присвоено в 2011 году.