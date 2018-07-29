A
B
C
D
E
F
G
H

Обесценили звание ЗМС: российские спортсмены взбунтовались против футболистов

Сегодня, 16:53
Игроков наградили за выход в 1/4 финала чемпионата мира
Сборная России попала в топ-8 на ЧМ-2018. Фото AFP
Сборная России попала в топ-8 на ЧМ-2018. Фото AFP

Российская волейболистка Екатерина Гамова прокомментировала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

"Кому-то чтобы получить звание ЗМС нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских Игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!", – написала Гамова в соцсетях.

Гамова является заслуженным мастером спорта с 2000 года. Волейболистке было присвоено звание за завоевание серебряных медалей на Олимпиаде в Сиднее. В составе национальной команды Гамова по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.

Поддержал Гамову и олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский.

"Поддерживаю Екатерину полностью. Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране, Катя однозначно не заслужила такого", – написал Мусэрский.

По словам олимпийского чемпиона, он разочаровался в значке ЗМС. "Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте, и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за восьмое место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность", — добавил он.

Мусэрский является олимпийским чемпионом 2012 года, двукратным победителем Мировой лиги (2011 и 2013 годы) и победителем Лиги наций 2018 года.

Свое мнение по этому поводу высказал и бывший фигурист Максим Траньков.

"Всегда был и есть закон, который подразумевает, что специальным указом Минспорта может присуждать такие звания. С другой стороны, норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили, став четвертьфиналистами чемпионата мира", — отметил Траньков.

Выступая в паре с Татьяной Волосожар Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом. Звание заслуженного мастера спорта фигуристу присвоено в 2011 году.

сборная России, ЧМ-2018
Источник: Lenta.ru
Реклама
Турнирная таблица ЧМ-2018
A
B
C
D
E
F
G
H
#
Команда
М
О
1
Уругвай
3
9
2
Россия
3
6
3
Саудовская Аравия
3
3
4
Египет
3
0
1
Испания
3
5
2
Португалия
3
5
3
Иран
3
4
4
Марокко
3
1
1
Франция
3
7
2
Дания
3
5
3
Перу
3
3
4
Австралия
3
1
1
Хорватия
3
9
2
Аргентина
3
4
3
Нигерия
3
3
4
Исландия
3
1
1
Бразилия
3
7
2
Швейцария
3
5
3
Сербия
3
3
4
Коста-Рика
3
1
1
Швеция
3
6
2
Мексика
3
6
3
Южная Корея
3
3
4
Германия
3
3
1
Бельгия
3
9
2
Англия
3
6
3
Тунис
3
3
4
Панама
3
0
1
Колумбия
3
6
2
Япония
3
4
3
Сенегал
3
4
4
Польша
3
3
Вся статистика
Расписание и результаты ЧМ-2018
15 Июля, Воскресенье
Франция
4:2
Хорватия
Полный календарь
Реклама