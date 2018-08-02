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В российской колонии избили заключенных за вылет сборной с ЧМ-2018

Сегодня, 10:46
Работники колонии возместили злость за поражение России от Хорватии
Фото AFP
Фото AFP

Заключенные исправительной колонии №5 в Забайкальском крае рассказали, что охранники избили их после поражения сборной России в матче с Хорватией на чемпионате мира 2018 года (2:2, по пенальти 3:4), сообщает "Медуза" со ссылкой на юриста Анастасию Коптееву и адвоката Алану Семигузову.

По сообщению одного из пострадавших, от сотрудников колонии пахло перегаром. Его избили, а также использовали электрошокер. Заключенный полагает, что они решили выместить злость из-за поражения сборной России на ЧМ-2018 от Хорватии.

"Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", – сказано в акте опроса заключенного Александра Нохрина.

В издевательствах участвовали не менее пяти сотрудников ФСИН. По мнению того же пострадавшего, в колонии были избиты еще несколько человек.

Сразу после проигрыша сборной России в сети появилось видео, на котором Огнен Вукоевич посвятил победу Украине и "Динамо", а Домагой Вида прокричал "Слава Украине!".

Напомним, что защитник "Динамо" Йосип Пиварич не пожал руку Владимиру Путину во время церемонии награждения финалистов ЧМ-2018. Хорватский футболист прошел мимо президента России.

футбол, сборная России, ЧМ-2018
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Турнирная таблица ЧМ-2018
A
B
C
D
E
F
G
H
#
Команда
М
О
1
Уругвай
3
9
2
Россия
3
6
3
Саудовская Аравия
3
3
4
Египет
3
0
1
Испания
3
5
2
Португалия
3
5
3
Иран
3
4
4
Марокко
3
1
1
Франция
3
7
2
Дания
3
5
3
Перу
3
3
4
Австралия
3
1
1
Хорватия
3
9
2
Аргентина
3
4
3
Нигерия
3
3
4
Исландия
3
1
1
Бразилия
3
7
2
Швейцария
3
5
3
Сербия
3
3
4
Коста-Рика
3
1
1
Швеция
3
6
2
Мексика
3
6
3
Южная Корея
3
3
4
Германия
3
3
1
Бельгия
3
9
2
Англия
3
6
3
Тунис
3
3
4
Панама
3
0
1
Колумбия
3
6
2
Япония
3
4
3
Сенегал
3
4
4
Польша
3
3
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Расписание и результаты ЧМ-2018
15 Июля, Воскресенье
Франция
4:2
Хорватия
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