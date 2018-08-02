В российской колонии избили заключенных за вылет сборной с ЧМ-2018

Работники колонии возместили злость за поражение России от Хорватии

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Заключенные исправительной колонии №5 в Забайкальском крае рассказали, что охранники избили их после поражения сборной России в матче с Хорватией на чемпионате мира 2018 года (2:2, по пенальти 3:4), сообщает "Медуза" со ссылкой на юриста Анастасию Коптееву и адвоката Алану Семигузову.

По сообщению одного из пострадавших, от сотрудников колонии пахло перегаром. Его избили, а также использовали электрошокер. Заключенный полагает, что они решили выместить злость из-за поражения сборной России на ЧМ-2018 от Хорватии.

"Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", – сказано в акте опроса заключенного Александра Нохрина.

В издевательствах участвовали не менее пяти сотрудников ФСИН. По мнению того же пострадавшего, в колонии были избиты еще несколько человек.

Сразу после проигрыша сборной России в сети появилось видео, на котором Огнен Вукоевич посвятил победу Украине и "Динамо", а Домагой Вида прокричал "Слава Украине!".

Напомним, что защитник "Динамо" Йосип Пиварич не пожал руку Владимиру Путину во время церемонии награждения финалистов ЧМ-2018. Хорватский футболист прошел мимо президента России.