Глава МАГАТЭ лично проверил как работает Южно-Украинская АЭС в условиях войны

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси с 29 марта совершает рабочий визит в Украину, в рамках которого сегодня посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области.

Об этом Рафаэль Гросси сообщил на своей странице в Twitter.

"Я нахожусь на Южно-Украинской АЭС, чтобы встретиться с официальными лицами правительства Украины и персоналом и начать техническую помощь МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов страны. Жизненно важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена", – написал он.

I personally thanked South Ukraine Nuclear Power Plant staff for their endurance and resilience during these extremely difficult times. Staff of all #Ukraine nuclear facilities deserve full respect and admiration for keeping sites running in a safe and secure way amid conflict. pic.twitter.com/hOagFfStNv