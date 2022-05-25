Ахметов назвал действия России геноцидом

Война, которую Россия развязала без какой-либо причины против Украины, – это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан.
Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью изданию "Новое Время" .
Страшная война
"24 февраля Россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без единой причины и предлога, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и стариков, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине — это геноцид и военные преступления", – заявил бизнесмен.
Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду — для меня это недопустимо", – добавил Ринат Ахметов.
Помощь ВСУ
С самого первого дня войны Ахметов находится в Украине. По его словам, все усилия направлены на помощь украинской армии и пострадавшим от войны соотечественникам.
"После встречи с Президентом 23 февраля я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Они в большинстве своем, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот вопрос – почему я не поехал сразу. Вам отвечу так же, как и им – войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и сразу вернуться – недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески", – отметил бизнесмен.
Прямая речь
- Ринат Ахметов рассказал, что морально ожидал нападения России на Украину. Об этом предупреждали западные друзья.
- Бизнесмен и его партнеры постоянно оказывают помощь. Людям помогает не только Фонд, но и все бизнесы SCM и ФК Шахтер .
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Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев