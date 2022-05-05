Арестович рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

По словам советника главы Офиса президента Украины, контрнаступление возможно при условии накопления огромного количества оружия

Арестович дал прогноз по контрнаступлению / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, при каких условиях ВСУ пойдут в контрнаступление: нужно огромное количество оружия.

Об этом он сказал телеведущей Марии Скибе в эфире общенационального марафона в эфире YouTube-канала "Україна24".

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Контрнаступление возможно при условии накопления огромного количества оружия, сообщил Арестович.

"Нужно несколько бригад перевооруженных, обученных, согласованных. По поставкам это возможно не раньше середины июня".

Арестович уточнил, что пока не сказал бы, что это возможно и добавил, что контрнаступления может и не быть.

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По его данным, первое оружие, способное останавливать врага, придет в Украину в конце мая, начале июня.

"А чтобы наступать – это не раньше второй половины июня при наиболее благоприятных условиях".

Что касается мобилизации, – к долговременной в РФ не готовились.

"Они могут призвать и 17 миллионов человек, но что с ними делать, чем кормить, вооружать? Сейчас проводят частичную мобилизацию, но мы видим, что это социальные низы, набранные за списание долгов. Кроме того, у них очень устаревшая техника 60-70-х годов, очень похожая на наш 2014 год".

Несмотря на это, по прогнозам Арестовича, россияне еще мобилизуют от 20-30 до 50 тысяч мужчин и попытаются "сколотить" с них новые подразделения, чтобы давить на Запорожье, Кривой Рог, Изюм и Авдеевку.

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"Часть из них уже здесь, мы увидели их боевые качества. За неделю из них осталось 30% живых, а остальные – убиты, ранены или сбежали. Бойцы они никакие, но, тем не менее, это масса вооруженных людей с техникой, которые создают проблемы".

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