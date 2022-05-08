Грозев: российский олигарх подтвердил тяжелую болезнь Путина – есть запись

Однозначно говорить о болезнях Путина пока сложно, но есть факт того, что люди рядом с ним верят в такую ​​вероятность

Путин теряет доверие олигархов из-за болезни / Фото: Коллаж: Сегодня

После начала войны в Украине у Путина наблюдают паранойю, об этом сообщает несколько источников. Также ходят слухи, что российскому президенту необходима операция. Журналист-расследователь Христо Грозев рассекретил некоторую некоторую информацию.

Об этом он сообщил в интервью телеведущей Наташе Влащенко на YouТube-канале "Украина 24".

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"Конкретных данных о том, какое у него состояние здоровья, у меня нет, но могу сказать, что говорят люди, очень близкие к нему, в частности олигархи. К примеру, в 2014 году один из этих олигархов был буквально рядом с Путиным на том собрании, где он олигархам рассказывал о том, как хорошо будет завладеть Крымом и вообще об операции по Крыму. То есть человек достаточно близок к Путину, и есть запись, где этот олигарх рассказывает, какие у Путина серьезные онкологические заболевания".

Однозначно говорить о болезнях Путина пока сложно, но есть факт того, что люди рядом с ним верят в такую ​​вероятность.

"Это уже становится автономным фактором во внутренней политике России, потому что люди Путину уже не верят. В каком плане не верят – что он может быть их гарантом. Это по всей элите феномен, не только внутри олигархов, но и внутри группы силовиков. Поэтому каждый его приказ уже рассматривается и будет рассматриваться как неокончательный. То есть человек еще один фильтр ставит себе, а именно: если я выполню этот приказ, будет Путин на месте, чтобы меня оправдать, защитить?"

Имя олигарха, который рассказывал о болезни Путина, Грозев называть отказался – боится за его безопасность. Плюс это не личное его расследование, а коллег-журналистов, которые впоследствии напишут об этом. Но сам разговор Грозев слышал:

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"Этот олигарх, важно сказать, не только о болезни говорит, он говорит о том, что Путин фактически развалил всю страну. То есть и олигархов состояние уничтожил, и будущее России уничтожил. Это важно понимать, потому что они так думают, они так разговаривают между собой. Поэтому следует вспомнить, что Путин пришел к власти благодаря олигархам в 1999-2000 году, поэтому вполне возможно, что и уйдет благодаря им".

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