Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Интервью

Грозев: российский олигарх подтвердил тяжелую болезнь Путина – есть запись

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 20:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Однозначно говорить о болезнях Путина пока сложно, но есть факт того, что люди рядом с ним верят в такую ​​вероятность
Путин теряет доверие олигархов из-за болезни
Путин теряет доверие олигархов из-за болезни / Фото: Коллаж: Сегодня

После начала войны в Украине у Путина наблюдают паранойю, об этом сообщает несколько источников. Также ходят слухи, что российскому президенту необходима операция. Журналист-расследователь Христо Грозев рассекретил некоторую некоторую информацию.

Об этом он сообщил в интервью телеведущей Наташе Влащенко на YouТube-канале "Украина 24".

Реклама

"Конкретных данных о том, какое у него состояние здоровья, у меня нет, но могу сказать, что говорят люди, очень близкие к нему, в частности олигархи. К примеру, в 2014 году один из этих олигархов был буквально рядом с Путиным на том собрании, где он олигархам рассказывал о том, как хорошо будет завладеть Крымом и вообще об операции по Крыму. То есть человек достаточно близок к Путину, и есть запись, где этот олигарх рассказывает, какие у Путина серьезные онкологические заболевания".

Однозначно говорить о болезнях Путина пока сложно, но есть факт того, что люди рядом с ним верят в такую ​​вероятность.

"Это уже становится автономным фактором во внутренней политике России, потому что люди Путину уже не верят. В каком плане не верят – что он может быть их гарантом. Это по всей элите феномен, не только внутри олигархов, но и внутри группы силовиков. Поэтому каждый его приказ уже рассматривается и будет рассматриваться как неокончательный. То есть человек еще один фильтр ставит себе, а именно: если я выполню этот приказ, будет Путин на месте, чтобы меня оправдать, защитить?"

Имя олигарха, который рассказывал о болезни Путина, Грозев называть отказался – боится за его безопасность. Плюс это не личное его расследование, а коллег-журналистов, которые впоследствии напишут об этом. Но сам разговор Грозев слышал:

Реклама

"Этот олигарх, важно сказать, не только о болезни говорит, он говорит о том, что Путин фактически развалил всю страну. То есть и олигархов состояние уничтожил, и будущее России уничтожил. Это важно понимать, потому что они так думают, они так разговаривают между собой. Поэтому следует вспомнить, что Путин пришел к власти благодаря олигархам в 1999-2000 году, поэтому вполне возможно, что и уйдет благодаря им".

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 8 мая
1
Личный состав 25500
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 156
Вертолеты
4
Танки 1130
Танки
5
ББМ 2741
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 86
Средства ПВО
8
РСЗО 179
РСЗО
9
БПЛА 360
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1961
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий Объединенных сил ВСУ. За личное мужество, профессиональную организацию обороны и эффективное командование действиями личного состава и частями, ведущими боевые действия в важнейших направлениях, удостоен звания Герой Украины.
История героя
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

34067.65

Binance Coin (BNB)

354.43

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

93.24

Theta (THETA)

2.08

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять