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Грозев: Самые тяжелые события войны произойдут через 2-3 недели

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24 апреля, 20:20
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"Азовсталь" стал символом героизма украинской нации – говорят эксперты
Украине до сих пор не удалось удержать целостность Мариуполя
Украине до сих пор не удалось удержать целостность Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Приближается провал второй фазы войны, считает медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев.

Об этом журналист-расследователь рассказал телеведущей Елене Цинтиле в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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Грозев согласился с мнением, высказанным президентом Украины Владимиром Зеленским, что даже если битва за Мариуполь будет проиграна во время второй волны наступления оккупанта на Востоке Украины, это не конечный ее результат.

По мнению Грозева, причина, по которой Украине до сих пор не удалось удержать целостность Мариуполя – это отсутствие необходимого количества оружия, отнюдь не отсутствие армии или мотивации.

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"Что касается оружия – оно поступает еженедельно, время работает на вас. То, что было невозможно неделю назад, скорее всего, будет возможным через две-три недели", – считает Христо Грозев.

Журналист подчеркнул, что "Азовсталь" стал символом героизма украинской нации. Впрочем, по словам эксперта, роль предприятия уже далеко не определима. В то же время определяющим остается наличие в Украине качественной высокоточной артиллерии и ракет, которые уже едут к нам.

"Не стоит смотреть ситуацию сегодня и завтра. Следует посмотреть на нее через месяц. Западные страны, а именно 19 западных партнеров предоставляют Украине высокотехнологичное оружие, это дает надежду", – убежден Грозев.

Грозев также выразил мнение, что один из руководителей квази-образования ДНР Игорь Гиркин более или менее правильно описал расположение тактических сил на Донбассе на сегодня.

"Если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель в сторону завоевания россией новых территорий, или они будут минимально тактическими, – это можно считать провалом второй фазы войны РФ в Украине", – подчеркнул Грозев.

По его убеждению, в этом случае через две-три недели начнется прорыв российских войск в обратном направлении.

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"Это позволит Украине открыть второй фронт. Поэтому русские войска должны будут отойти. Думаю, самое важное будет происходить через две-три недели, а не в ближайшие день-два", – подытожил журналист.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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