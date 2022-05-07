Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Интервью

Какую угрозу несут российские фрегаты для Украины: все о кораблях

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 мая, 17:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вместить корабль может не более 230 человек экипажа. Ядерное оружие на корабль не ставят
Когда и для чего был создан фрегат
Когда и для чего был создан фрегат / Фото: Коллаж: Сегодня

Существует такой тип военных кораблей как фрегат, который, в частности, имеется в наличии у Российской Федерации. Именно фрегатов в Черноморском флоте России осталось больше всего и это достаточно мощное судно. Какую угрозу несут фрегаты оккупантов Украине? Сайт "Сегодня" собрал подробную информацию.

Что известно о российском корабле фрегат

Фрегаты приобретают популярность после Англо-Голландской войны в XVII в. Трудные английские корабли проигрывают легким, маневренным голландским кораблям. После чего в Дюнкерке начинают создавать легкие английские фрегаты.

Реклама

Об этом рассказал ведущий Алексей Бурлаков в специальном сюжете во время эфира "Украина вместе" с Константином Линчевским на Youtube-канале "Украина 24".

Они имели несколько волн популярности, последняя во время Второй мировой войны, и до сих пор фрегат сохраняет свои позиции.

"Это многоцелевой, некий корабль-супергерой, корабль универсальный солдат. Он может делать что угодно, в зависимости от целей и в зависимости от того, кто и как его создавал. Преимущественно прибрежные действия, действия у берегов или у чего-то, что требует охраны. Это сопровождение, и так же может само курсировать по морям и океанам. Охрана берегов, охрана бухт, охрана берега. Благодаря маневренности он может ходить по узким проливам".

Бурлаков отмечает, что такие корабли имеют от десяти до двадцати метров, их длина корректируется. Цели у фрегатов тоже бывают разные. Важно, что вместить корабль может не более 230 человек экипажа. Относительно вооружения тоже есть свои особенности:

Реклама

"Это любое вооружение, в зависимости от целей, но ядерное оружие преимущественно на фрегаты не ставят. Может нести любое вооружение, любую комплектацию. Во что бы то ни стало, поставить на этот фрегат чтобы он оставался легким, чтобы он оставался способным быстро выполнять маневры".

Где их производят и есть ли они в Украине

Боевые действия таких кораблей, рассказывает журналист, ведут преимущественно у берегов какой-то страны. Фрегаты массово производят и делают на них главный акцент такие страны, как Новегия, Дания, Испания, Италия и Соединенные Штаты.

Остальные страны либо модернизируют суда, либо имеют не столь большие мощности для производства именно фрегатов. Что касается России, то она не отметилась в этом направлении, отмечает Бурлаков.

"Те фрегаты, которые имеются в Черном море Черноморского флота Российской Федерации, они, в основном, не очень старые. Преимущественно это восьмой-двенадцатый год начала их изготовления. Например, один из тех фрегатов, которые сейчас курсируют по морю, или может уже и не очень морем, а может уже и утонул, он спущен на воду в 2015 году".

К сожалению, Украина тоже не может похвастаться нашими фрегатами. Единственный, какой у нас есть – это флагман нашего флота "Гетман Сагайдачный", который, кстати, был создан на том же заводе, что и русские и фрегаты.

Реклама

Бурлаков подытоживает: фрегат – это легкий, маневренный, но очень хорошо оснащенный боевой корабль, который может вести боевые действия где угодно и преимущественно ведет их у берегов.

"У берегов – это значит, что он либо уничтожает береговую охрану, либо уничтожает все, что видит на берегу для того, чтобы десант мог высадиться туда. Но здесь главное, чтобы этот корабль был защищен. В русском Черноморском флоте нет кораблей, которые могли бы по противовоздушной обороне защитить российские же фрегаты. Единственный, который был – уже на дне. Поэтому почти нет шансов увидеть фрегат на горизонте, это хорошо", – резюмировал журналист.

В чем разница между фрегатом и эсминцем

Эсминец и фрегат различаются тоннажем, вооружением, характером выполняемых задач, возможностями и размерами. Однако, не существует стандарта, определяющего военный корабль как эсминец или как фрегат. Разные страны имеют разные определения и представления о том, что должен делать эсминец, а что фрегат.

Например, ВМС США имеет 9000-тонный эсминец типа Arleigh Burkeкак, а Иран может назвать эсминцем и 95-метровый корабль типа Moudge.

ВСУ подбили у Змеиного российский фрегат

Сторожевой фрегат вмс рф "Адмирал Макаров" в Черном море подбит украинскими военными — об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, корабль был поражен ракетой "Нептун" и получил повреждения. Этот корабль обстреливал ракетами территорию Украины.

"Да-да, вы всё правильно поняли! Бог морей мстит обидчикам Украины. Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен в феврале 2012-го на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в сентябре 2015-го. А в 2022-ом, когда принял участие в убийстве украинцев отправился в сторону крейсера "Москва", куда ему и положено!" — написал Гончаренко.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 7 мая
1
Личный состав 25 100
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 84
Средства ПВО
8
РСЗО 172
РСЗО
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Корабли/катера 11
Корабли/катера
11
Транспорт 1934
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

История подвига
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

35925.21

Binance Coin (BNB)

373.59

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

96.02

Theta (THETA)

2.18

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять