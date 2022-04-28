Молдова впервые с начала войны отправит военную помощь Украине

Государственная банковская система страны присоединится к экономическим санкциям против России

Весь мир поддерживает Украину в борьбе с оккупантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Молдова впервые окажет Украине помощь за время войны с РФ. Они отправят квалифицированных саперов для разминирования освобожденных ВСУ населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.

Об этом заявила президент Республики Майя Санду, пишет JurnalTV.

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По ее словам, государственная банковская система Молдовы присоединится к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС.

"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", – сказала Санду.

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