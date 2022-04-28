Молдова впервые с начала войны отправит военную помощь Украине

Молдова впервые окажет Украине помощь за время войны с РФ. Они отправят квалифицированных саперов для разминирования освобожденных ВСУ населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.
Об этом заявила президент Республики Майя Санду, пишет JurnalTV.
По ее словам, государственная банковская система Молдовы присоединится к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС.
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"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", – сказала Санду.
Обстановка
- Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.
- В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.
- Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."