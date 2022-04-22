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Охрана постарела на 5 лет! В ОП раскрыли детали, как сейчас работает Зеленский

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22 апреля, 18:34
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Эксперт назвал три больших ошибки российских военных в Украине
Генерал назвал три стратегические ошибки России в начале войны
Генерал назвал три стратегические ошибки России в начале войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты готовятся организовывать котлы на востоке Украины. Началась наступательная операция. Россия утратила свое тактическое преимущество. У кого Федерация просила помощи и каковы их дальнейшие планы.

Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, военный эксперт Игорь Романенко телеведущему телеканалу "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM.

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Ситуацию на фронте сейчас можно рассматривать как начало той наступательной операции, которую россияне неоднократно переносили в течение трех недель.

По мнению Игоря Романенко, такие действия можно одновременно считать и продолжением происходящего в восточной операционной зоне. Там сейчас находится главная группировка войск Российской Федерации.

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"Это наступательная группировка, которую вымуштровали россияне в подготовке, и это о многом говорит. Говорит как о его качестве в живой силе, так и в вооружении, которое они могли там собрать. Поэтому в общем, так или иначе 95 тысяч, по оценкам иностранных экспертов. 45 из них Вооруженные силы Российской Федерации и 30 так называемая полиция ЛДНР. На самом деле это же вооруженные силы Российской Федерации, правда, доукомплектовывали их из призывного состава, который был на территории ЛДНР, но не только".

Военный эксперт отметил, что проведение боев на востоке Украины, прежде всего, связано с желанием россиян захватить границы Луганской и Донецкой областей, но не только это.

"Также ставят цель организовать знаменитые котлы. То есть та группировка, которая находится в районе проведения операции объединенных сил, имеет там крепкие оборонительные сооружения, подготовленные войска, и у них большое желание окружить эту территорию, расчленить, уничтожить. Это ясно. Одно время, в первой операции, так хотели сделать с Украиной, когда из девяти направлений наносили удары, сейчас совсем другие силы и возможности".

Также Игорь Романенко прокомментировал мнения некоторых экспертов, отмечавших, что войны не будет из-за недостаточного количества российских войск у границ Украины:

"На самом деле, нужно просчитывать не только количество солдат, живой силы, но и боевой потенциал. Так вот, к началу войны боевой потенциал Вооруженных сил Российской Федерации превышал нас в три раза, поэтому, конечно, они могли это делать".

Имея такое преимущество россияне действовали очень дерзко, но не стратегически, совершив, по мнению Романенко, три больших ошибки. В первую очередь, они недооценили наши войска, переоценив свои. Не объективно оценили состояние общества, ожидая цветов и бегства руководства с президентом. Также Запад стал помогать Украине вооружением, финансово и экономически.

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"Вот на основе того, что они совершили такие ошибки при подготовке к операции, несмотря на то, что потенциал был в три раза больше, и более современное вооружение по сравнению, мы треть этого потенциала перемололи".

Военный эксперт рассказал, что Россия понесла значительные потери техники и, если Путину безразлично на смерти солдат, то технику он приказал беречь. Кроме этого, Шойгу летал в Китай, в КНДР просил вооружения, деньги и продовольствие. Помощи Россия так и не получила, по крайней мере, явной. Но Игорь Романенко отмечает, что от своих планов оккупанты не отказались.

"Вот такое состояние наступающей группировки, но это достаточно много для того, чтобы начать эту операцию и медленно продвигаться, имея на отдельных направлениях тактические успехи. Так вот с севера, со стороны Изюма они хотят охватить, с юга, со стороны Попасной, и здесь пробить нашу оборону, объединиться и потом организовать по котлу".

Но на данный момент, отмечает эксперт, у них это не получается и надеется, что так будет и дальше.

Русский язык могут отменить

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявлял, что в следующем учебном году в школьном образовании Украины не будет такой дисциплины как "русский язык", что будет одним из последствий вторжения России в Украину. Сейчас до каникул необходимо заменить уроки русского языка другими предметами. Кремень ранее отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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