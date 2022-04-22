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Охрана постарела на 5 лет! В ОП раскрыли детали, как сейчас работает Зеленский

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22 апреля, 20:41
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Приближенный к главе государства рассказал, что президент спит по 4-5 часов в день
Президент Украины работает на износ
Президент Украины работает на износ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский спит по несколько часов в день. Особое отношение у президента к Дому с химерами.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров телеведущему телеканалу "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM.

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Офис Президента работает в сверхрежиме. Сергей Никифоров рассказал, что президент спит по 4-5 часов в день.

"Есть вопросы, требующие срочного вмешательства президента: проснуться ночью, с кем-то поговорить, кто находится в другом часовом поясе, какие-то возникшие проблемы и требующие вмешательства президента в армии. В общем, круглосуточная работа".

Иногда есть возможность отдохнуть, ведь повестка дня, по словам Никифорова, бывает разной.

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"Бывает так, что у нас и интервью, и обращения, и визиты иностранных лидеров, и бывает день более или менее спокойный. По-разному бывает, но это изнуряющий, очень ответственный, но священный долг, который президент выполняет".

Также пресс-секретарь президента Украины рассказал о благосклонности Зеленского к Дому с Химерами и о мечтах президента, связанных со зданием.

"Президенту Украины этот дом очень нравится. Его мысли в голос, чем он делился, что он мечтает, чтобы весь Офис Президента помещался в этом маленьком здании. Маленьком по сравнению с Банковой, 11 – по сравнению с основным зданием Офиса президента. Имеется в виду администрация, персонал, аппарат, он должен быть маленьким, он должен быть диджитализованным – минимум людей, максимум цифрового оборота, минимум бумажек".

К Дому Городецкого, можно по-разному относиться. Внутренняя отделка была уничтожена во время Второй мировой войны, все интерьеры восстановлены по фотографиям.

"Но для президента – это такой компактный формат. У него теплое отношение к этому дому Городецкого".

Какую "победу" Путин хочет в Украине к 9 мая?

Сейчас цель оккупантов – оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать "сухопутный коридор" к временно оккупированному Крыму. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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