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СЕГОДНЯ Страна Интервью

Подоляк рассказал, насколько Украина готова ко второй волне наступления РФ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 апреля, 11:42
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Советник руководителя ОП заявил, что Россия сконцентрирует мощный удар
Михаил Подоляк заявил, что ВСУ – это армия вне конкуренции для всех.
Михаил Подоляк заявил, что ВСУ – это армия вне конкуренции для всех. / Фото: Коллаж: Сегодня

На втором этапе войны Российская Федерация сконцентрирует мощный удар на востоке Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"ВСУ – армия вне конкуренции"

"Во-первых, я просто шокирован в положительном смысле тем, насколько наши мэры проукраинские. Насколько они – менеджеры, которые до конца выстраивают систему обороны своих городов, насколько они с людьми до конца. Это фантастическая картинка единой страны. Т.е. весь этот политический "мусор", который у нас был традиционно, и мы здесь "варились" в нем – все это исчезло", – сказал он.

По словам Подоляка, один украинский воин стоит 10 и более российских:

"Во-вторых, я хочу, чтобы все поняли: ВСУ – это не первая, не вторая, не третья армия. Это просто армия вне конкуренции для всех. Она будет держаться до последнего – там столько людей, которые заряжены таким патриотизмом в хорошем смысле этого слова... И они настолько профессиональны... Т.е. один наш воин стоит 10, 20, 30 российских солдат. Даже больше. Т.е. это несравнимая таблица. Поэтому и первое, и второе – это уже мощные инструменты, чтобы мы не боялись в начале второго этапа войны".

По мнению советника руководителя ОП, на втором этапе войны Россия, безусловно, захочет отомстить Украине за то, что наша страна выглядит очень мощно:

"Они сконцентрируют мощный удар на востоке нашей страны. Но еще раз скажу, что и военно-гражданские администрации в городах, и ВСУ фантастически к этому готовы. Я понимаю, что будут жертвы – и это плохо. Я только об этом всегда думаю – о количестве тех разрушений, которые наносит Российская Федерация, и о количестве наших погибающих суперлюдей".

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Напомним, Михаил Подоляк рассказал, что сейчас на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.

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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

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