Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Интервью

Попытается сделать частью Ростовской области? Какие у России планы на Мариуполь

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 мая, 14:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Город планируют использовать как перекидную базу для мобилизованных в России
Оккупанты пытаются удержать Мариуполь
Оккупанты пытаются удержать Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущий Алексей Бурлаков поделился последней информацией о Мариуполе. Ссылаясь на сообщения коллег из Соединенных Штатов, Бурлаков заявил, что в городе оккупанты покинули две батальонно-тактические группы. Это примерно две тысячи человек. Главная цель у россиян – это удержать город.

Об этом журналист заявил во время эфира "Украина вместе" с Константином Линчевским на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

Это значит, что оккупанты решили, что им уже не с кем соревноваться, хотя это не так. Источник сопротивления в виде украинских бойцов на территории Мариуполя остается, "Азовсталь" держится.

Российские войска пытаются контролировать город с помощью артиллерии, в том числе и корабельной.

Реклама

"Главная цель у россиян – это удержать Мариуполь определенное время, потому что это действительно мало людей, чтобы защитить весь город и удержать оккупацию целого города. С другой стороны, они "избрали" все органы власти, которые вроде бы начинают работать. То есть, с одной стороны, мы видим, что они не сильно планируют оставаться в городе, а с другой стороны они якобы там пускают корни. Можно сделать из всего вывод, что Мариуполь они планируют удерживать пока он держится. Если это станет слишком дорого, может по деньгам, может по технике, тогда и будет приниматься какое-то решение".

То есть, отмечает журналист, такое впечатление, что окончательного решения по Мариуполю пока не принято. Среди жителей города ходят слухи, что Россия не планирует отдавать Мариуполь так называемому ДНР, а якобы собирается приобщить его и район вокруг Ростовской области Российской Федерации.

"В этом есть определенный смысл со стороны России, потому что после такого большого количества потерь они не могут просто отдать союзной республике, а должны "победоносно" забрать себе этот город. И более того – 9 мая и на последующих праздниках должны отчитываться о том, что вот они такие молодцы "освободили" город от Украины. То есть это как победа для России и они будут держать пока держится. Во всяком случае, до 9 мая и до конца мая у них есть такая цель – удержать этот город, что будет дальше они не знают".

Тем более, объясняет Бурлаков, представители самопровозглашенных образований, если можно на них ссылаться, заявляли, что не было никаких планов "освобождать" всю область до 9 мая.

Среди других версий, которые может ожидать Мариуполь, распространен вариант, что этот город планируют использовать как перекидную базу для мобилизованных в России.

Реклама

"Если вдруг будет проводиться открытая или даже скрытая мобилизация, их нужно через что-то пропускать и приучать, так сказать, этим оккупационным вещам. То есть или как военная база, или просто как территория, как коридор по суше, как завершенный коридор по суше в Крым. То есть не обязательно для России сохранять полноценную жизнь на этих территориях".

И все же Бурлаков выразил надежду, что его родной город будет уволен, нужно верить в Вооруженные силы и в самих себя.

Возле Мариуполя обнаружили уже третью братскую могилу

Вблизи Мариуполя зафиксировали уже третье место массового захоронения людей. Выкопанные траншеи спутник обнаружил на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым в 5 км от города.

Длина новых траншей достигает более 200 метров. Первые вырытые траншеи на территории местного кладбища появились 24 марта, они были длиной около 70 метров.

Уже 7 апреля заметили, что место захоронения увеличилось, а часть траншей была закопана.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 7 мая
1
Личный состав 25 100
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 84
Средства ПВО
8
РСЗО 172
РСЗО
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Корабли/катера 11
Корабли/катера
11
Транспорт 1934
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

История подвига
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36084.04

Binance Coin (BNB)

375.9

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

96.65

Theta (THETA)

2.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
36,59
36,09
40,65
31,37
37,84
36,04
42,63
32,31
39,56
37,68
42,53
31,98
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
32,84
-
-
-
33,59
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,04
40,65
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять