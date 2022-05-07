Попытается сделать частью Ростовской области? Какие у России планы на Мариуполь

Город планируют использовать как перекидную базу для мобилизованных в России

Оккупанты пытаются удержать Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущий Алексей Бурлаков поделился последней информацией о Мариуполе. Ссылаясь на сообщения коллег из Соединенных Штатов, Бурлаков заявил, что в городе оккупанты покинули две батальонно-тактические группы. Это примерно две тысячи человек. Главная цель у россиян – это удержать город.

Об этом журналист заявил во время эфира "Украина вместе" с Константином Линчевским на Youtube-канале "Украина 24".

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Это значит, что оккупанты решили, что им уже не с кем соревноваться, хотя это не так. Источник сопротивления в виде украинских бойцов на территории Мариуполя остается, "Азовсталь" держится.

Российские войска пытаются контролировать город с помощью артиллерии, в том числе и корабельной.

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"Главная цель у россиян – это удержать Мариуполь определенное время, потому что это действительно мало людей, чтобы защитить весь город и удержать оккупацию целого города. С другой стороны, они "избрали" все органы власти, которые вроде бы начинают работать. То есть, с одной стороны, мы видим, что они не сильно планируют оставаться в городе, а с другой стороны они якобы там пускают корни. Можно сделать из всего вывод, что Мариуполь они планируют удерживать пока он держится. Если это станет слишком дорого, может по деньгам, может по технике, тогда и будет приниматься какое-то решение".

То есть, отмечает журналист, такое впечатление, что окончательного решения по Мариуполю пока не принято. Среди жителей города ходят слухи, что Россия не планирует отдавать Мариуполь так называемому ДНР, а якобы собирается приобщить его и район вокруг Ростовской области Российской Федерации.

"В этом есть определенный смысл со стороны России, потому что после такого большого количества потерь они не могут просто отдать союзной республике, а должны "победоносно" забрать себе этот город. И более того – 9 мая и на последующих праздниках должны отчитываться о том, что вот они такие молодцы "освободили" город от Украины. То есть это как победа для России и они будут держать пока держится. Во всяком случае, до 9 мая и до конца мая у них есть такая цель – удержать этот город, что будет дальше они не знают".

Тем более, объясняет Бурлаков, представители самопровозглашенных образований, если можно на них ссылаться, заявляли, что не было никаких планов "освобождать" всю область до 9 мая.

Среди других версий, которые может ожидать Мариуполь, распространен вариант, что этот город планируют использовать как перекидную базу для мобилизованных в России.

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"Если вдруг будет проводиться открытая или даже скрытая мобилизация, их нужно через что-то пропускать и приучать, так сказать, этим оккупационным вещам. То есть или как военная база, или просто как территория, как коридор по суше, как завершенный коридор по суше в Крым. То есть не обязательно для России сохранять полноценную жизнь на этих территориях".

И все же Бурлаков выразил надежду, что его родной город будет уволен, нужно верить в Вооруженные силы и в самих себя.

Возле Мариуполя обнаружили уже третью братскую могилу

Вблизи Мариуполя зафиксировали уже третье место массового захоронения людей. Выкопанные траншеи спутник обнаружил на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым в 5 км от города.

Длина новых траншей достигает более 200 метров. Первые вырытые траншеи на территории местного кладбища появились 24 марта, они были длиной около 70 метров.

Уже 7 апреля заметили, что место захоронения увеличилось, а часть траншей была закопана.

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