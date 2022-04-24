Россия потеряла 90% лучших десантников – Грозев

Из них примерно 4000 потеряно – это же огромный процент ветеранов, готовых к войне

Большинство десантников РФ погибло / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это самая качественная и важная часть армии.

Об этом журналист Христо Грозев сообщил во время спецэфира "Два месяца героического сопротивления" на youtube-канале "Украина 24".

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"В первой части войны Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это же самая качественная и важная часть армии, без которой завоевать наиболее важные стратегические объекты, завоевать столицу нельзя. Затем была потеряна значительная часть второго эшелона – качественная, с их точки зрения, – наемников. Из них примерно 4000 потеряно. Это же огромный процент ветеранов, готовых к войне!" – заявил Грозев.

Он считает, что без общей мобилизации Россия сейчас способна собрать против Украины не более 60-70 БТГ неизвестно какого качества.

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За два месяца войны против Украины Россия также использовала большинство высокоточных ракет, которые у нее были, сказал Грозев. По его оценкам, в России остается не более 30% арсенала, который у нее был перед началом войны.

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