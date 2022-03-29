"Россия проиграла". Арестович подвел итоги первого месяца войны

Россияне расписались в своем поражении – советник главы ОПУ рассказал об обстановке на фронтах войны с Россией

Арестович объяснил поражение РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российско-оккупационные войска не способны на активные наступательные действия, и объяснил, что значит оперативное поражение РФ.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

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"Ну, смотрите. Пойдем чисто по русским источникам. На следующий день после начала кампании они просят нас о переговорах. Я неплохо знаю военную историю и не могу припомнить случая, когда агрессор с превосходящими силами на следующий день просит о переговорах. Это значит, что в первые сутки все пошло не так", – сказал Арестович.

Второе, по словам советника, 4 марта Совет Федерации собирается, и стоит вопрос, по российским официальным источникам, об объявлении общей мобилизации.

"Десятый день войны, зачем России понадобилась всеобщая мобилизация, если мощная "вторая армия мира" все громит и, согласно докладам ее собственного министерства обороны, "все идет по плану"?" – говорит он.

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Третье, по словам Арестовича, всеобщую мобилизацию не принимают, и это значит, что не контролируется общее политическое положение в самой Российской Федерации.

"Они помнят 1917 год, когда мобилизованные сняли батюшку-царя, потому что не хотели на фронт. Они боятся давать русскому народу оружие", – отметил он.

Кроме того, на днях Министерство обороны РФ заявило, что у него никогда не было планов взятия крупных украинских городов.

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"Мы (Россия. – Ред.), мол, изначально только помочь ОРДЛО и сейчас переносим все усилия туда. И это действительно так, потому что из-под Херсона, Киевщины, Харьковщины сейчас колонны перебрасываются на восток. То есть они расписались в своем поражении", – говорит Арестович.

Он добавил, что 4 марта, когда Совет Федерации отказался проводить мобилизацию, мы констатируем их стратегическое поражение.

"А это заявление Минобороны – это констатация оперативного поражения. Было восемь направлений, по которым они наступали, а сейчас остались два с половиной. На шести, значит, поражение", – подытожил Арестович.

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