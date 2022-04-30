Сбежавший в Киев вице-президент "Газпромбанка" рассказал, какими санкциями надо бить по России

Самые эффективные санкции против России – это если ударить по нефти и газу. Об этом россиянин Игорь Волобуев, который уехал из РФ в Киев, рассказал в эксклюзивном интервью "Сегодня".
По его словам, нужны более решительные действия. Основное, на чем держится российская экономика – это нефть и газ.
"Это та "булава", которой они размахивают. У меня нет сомнения, что газовая "булава" станет спущенным шариком. Нужны секторальные санкции, направленные на сокращение возможностей Газпрома и нефтяных компаний", – говорит россиянин.
Также Волобуев отметил, что уже скоро против путина введут персональные санкции и арестуют его счета на западе.
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"Нужно немного подождать. Политическая воля на разных уровнях, в разных странах уже появляется. Сейчас начинают принимать более радикальные санкции, помогать Украине оружием", – сказал он.
Отметим, что до недавнего времени Волобуев был вице-президентом ключевого финансового учреждения России – Газпромбанка.
СБУ отреагировала на подготовку "покушения"
В Службе безопасности Украины заявили, что ознакомились с "креативом" Российской Федерации, где "героически задержали неонацистов", которые якобы планировали убийство пропагандиста Владимира Соловьева "по заказу СБУ".
В СБУ заявили, что у них нет никаких планов по убийству Соловьева.
"Владимир Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса, который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", – говорится в сообщении.
Сам же Соловьев заявил, что его будущее убийство якобы заказал президент Украины Владимир Зеленский из-за "личных обид".
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."