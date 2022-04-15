Стефанчук: Есть семь причин, по которым Медведчук может быть лишен мандата

Глава Верховной Рады высказался о работе парламента в условиях военного времени

Глава Верховной Рады заявил, что основания лишения мандата народного депутата четко определены в Конституции. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине должна обеспечиваться безопасность парламента, ведь на него возложены важные решения – особенно в период военного положения.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью Наташе Влащенко специально для YouTube-канала "Украина 24".

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По его словам, под огнем российской авиации и бомбы украинская нация "переплавилась в единую и мощную".

О работе парламента в военное время

Начиная с 24 февраля, Верховная Рада приняла 132 законодательных акта, предусматривающих перевод страны на рельсы военного времени. Во-первых, о военном положении и далее по основным направлениям: военная, национальная оборона, вопросы экономики, бюджетирования, налогов, социальной поддержки граждан, а также решение ВР о геноциде РФ в отношении Украины.

Мы будем принимать во втором чтении законопроекты, уже принятые в первом чтении. Будем рассматривать медицинские законопроекты, ведь COVID никуда не девается. Также началась посевная. Нужен закон о нюансах проведения ее в военном состоянии, ведь Украина – это житница Европы и мира. Также мы работаем над рядом законов для поддержки экономики и упрощения работы ФЛП, кроме этого – рядом социальных законов.

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О социальной поддержке украинцев

Сегодня мы поручаем Кабмину определять размеры поддержки украинцам. Вы знаете, что поддержки уже пошли внутренне перемещенным лицам – по 3 тысячи на съем дома для ребенка или лица с инвалидностью и 2 тысячи для обычного физического лица.

Кроме этого, уже была программа на этот период – по 6 тысяч для граждан Украины. Ею воспользовалось большое количество людей. С правительством работаем слаженно.

О законах по коллаборационизму

Вчера мы окончательно приняли закон о коллаборационизме, учитывая предложения президента Украины. Будем иметь наказание за такое позорное явление. Убежден, что в Украине будет достаточное количество лиц, которые последуют за этой статьей.

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Здесь важно, чтобы принятая норма статьи надлежащим образом применялась и правоохранительными органами, и судами, потому что теперь от их деятельности будет зависеть эффективность применения закона. Верховная Рада предоставила все законодательные механизмы и теперь будет контролировать, как они будут реализовываться. В самой Раде будет много претендентов на уголовный приговор по этой статье.

О лишении Медведчука мандата нардепа

Основания лишения мандата народного депутата четко определены в Конституции Украины. Там есть семь причин, по которым лицо может быть лишено мандата.

Как мне кажется, основная причина, по которой мы можем лишить мандата господина Медведчука – это вступление в силу решения по уголовному делу, приговору. Мы ждем его. Как только он будет, мы сразу лишим господина Медведчука мандата народного депутата.

О неприезде Штайнмайера и парламентской дипломатии

Вчера Владимир Александрович или кто-то из ОП сообщали, что они просто не получали запроса на такое приглашение. Поэтому подождем, как ситуация будет разворачиваться. Я был и остаюсь сторонником того, что, несмотря на то, что Украина ведет героическую и мужественную войну за свою землю, без мощной поддержки партнеров мы не можем обойтись.

Мы в парламенте развернули деятельность по так называемой "межпарламентской дипломатии". На каждом заседании у нас есть гости – дипломаты из ЕС. Завтра в Украине встречаем министра Грузии. В скором времени будем рады видеть у нас спикеров парламентов Швейцарии, Румынии, Болгарии.

О геноциде

Европейские дипломаты были в Буче. Все они сказали – мы вам поможем, так быть не может. Если это не геноцид, то что тогда геноцид?

О работе нардепов в военное время

Я был бы несправедлив, если бы не поблагодарил все фракции и группы, которые в это тяжелое время не отвергли всю эту политику. Несмотря на то, что вы видели небольшие заседания парламента, мы каждый день по 6-7 часов в зуме прорабатывали те или иные законодательные акты. Это титанический труд.

Есть люди, которые пересиживают всю ситуацию в других странах. Но почти каждый вопрос набирает конституционное большинство, некоторые – по 400 голосов. Депутаты на месте и работают, как и комитеты и аппараты.

О безопасности нардепов во время заседаний

Мы принимаем целый ряд мер. Час заседания парламента никто не знает больше, чем за несколько часов до начала. Мы должны обеспечивать безопасность парламента, ведь на него возложены важные решения – особенно в период военного положения – это и утверждение мирного договора и объявление войны. Поэтому парламент должен быть трудоспособным.

Созвать парламент теперь могут первый заместитель и заместительница. Пытаемся обеспечить возможность созыва парламента в любое время.

Какая будет структура парламента после победы

Есть ряд наработок. Первое – это повышение качества законодательного процесса. Хотим создать институт, который существует во многих парламентах мира – так называемую "исследовательскую службу". Чтобы закон был качественным не на выходе, а на входе в парламент.

Мы хотим избавиться от большого количества законов об изменениях, потому что это просто растачивает законодательное поле Украины. Мы работаем над вопросом качественной подготовки и депутатов, и аппарата.

Президент Украины подал законопроект о сокращении Верховной Рады до 300 депутатов. Эта дискуссия будет, но перенесем ее после нашей победы.

Под огнем российской авиации и бомб украинская нация переплавилась в единую и мощную. Сейчас меньше дискуссий по принципу "разделяй и властвуй". Сейчас все себя проявили – кто есть кто. Кто-то стоит на передовой, кто-то за границей, а кто-то селфит и так далее. Это будет другая Украина, которая будет нуждаться в других правилах.

О перспективе дипломатических переговоров с Россией

Я – сторонник решать вопросы дипломатично. Но у каждой дипломатии есть свой коридор. С каждым Ирпенем, Бучей и Гостомелем границы коридора сужаются.

Хочу обратиться к российской стороне. Если вы видите, что весь мир убежден, что вы не правы, не загоняйте себя в угол, откуда вам будет сложно выбраться. Давайте говорить, общаться.

Для нас принципиальными вещами есть внутренние вещи – это вопрос того, что ни территориальная целостность, ни суверенитет не могут стать вопросами для переговоров в какой-либо группе. Поскольку эти вопросы не пройдут ни у народа Украины, ни в парламенте Украины, ни президентом Украины они не будут поддержаны.

Нам нужно искать какие-нибудь варианты выхода, но появляется еще одна красная линия. Те, кто совершил это преступление, должны понести наказание.

О встрече с прокурором Международного уголовного суда Ханом

Вчера мы провели встречу с прокурором Ханом. Мы будем рассматривать закон о предоставлении инструментария Международному уголовному суду для эффективности расследования преступлений, совершенных в Украине.

Мы должны выйти на признание совершения Россией в Украине геноцида. Это самое высокое преступление, и реально оно сегодня есть.

Об ордере на арест Путина

Основным месседжем в общении с партнерами является такой – давайте не ставить бюрократию выше человеческой жизни. Здесь мы должны сделать турборежим, чтобы меньше погибло людей в Украине.

Нам дали возможность по ускоренной процедуре рассматривать вопросы членства в ЕС. Пусть это станет примером того, что если есть необходимость, все возможно. Когда на весах жизнь людей, не может быть речи о балансе. Говорить нужно об эффективности.

О том, как 24 февраля изменилась жизнь

Я стал больше думать, больше читать и больше обращаться к Богу. На войне атеистов нет.

Напомним, Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной Раде не могут мгновенно лишить главу партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Виктора Медведчука депутатского мандата.

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