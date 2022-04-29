У нашей разведки есть данные обо всех командах из Кремля – Маломуж

Эксперт объяснил разницу между тем, как работала разведка до начала войны в Украине, и как работают теперь

Иностранные спецслужбы знают обо всех угрозах / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж сообщил, как украинская разведка сотрудничает с мировыми коллегами, и в чем именно это взаимодействие.

Об этом госчиновник рассказал в интервью Наталье Влащенко в эфире YouTube-канала "Украина 24".

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Прежде всего, Николай Маломуж объяснил разницу между тем, как сотрудничали разведки стран до начала полномасштабной войны в Украине, и как работают теперь.

"У нас была постоянная кооперация, подписаны соглашения с ЦРУ, Ми-6, БНД, с французской разведкой о сотрудничестве. Но это был обмен информацией о возможных террористических угрозах, каналах международной поставки наркотиков или оружия".

Сегодня другой этап сотрудничества. Разведка реально дает информацию о конкретных угрозах власти российской федерации – политического руководства, Минобороны, ФСБ. Также о мерах, направленных против Украины с позиции России, Приднестровья или третьих стран.

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По словам Маломужа, ранее мощные агентурные и технические разведки мира не имели права передавать информацию другим странам. Впрочем, такое табу разблокировали и Украина будет получать данные в режиме онлайн.

Разведчик объяснил, что до этого ЦРУ и Ми-6 предупреждали Украину о наступавших планах с Донбасса, Юга и даже Беларуси. Он предположил, что, несмотря на это, украинцы до конца не осознавали, насколько полномасштабным будет наступление, – вплоть до Киева.

"Готовились на восточном направлении Донецкой и Луганской областей. По другим направлениям, я так понимаю, системной подготовки было недостаточно. Однако американская разведка настаивала, что полномасштабное вторжение произойдет 16 февраля. Мы провели ряд жестких мер, чтобы этого не произошло".

Маломуж считает, что дальше путин понял – мирный процесс не приведет к смене власти в интересах россии. Это, по мнению разведчика, и послужило причиной начала новой фазы войны, начиная с 2014 года.

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"Он избрал путь оккупации избранных центров за три дня, а через две недели – всей Украины. В милитаристских кругах РФ в период с 16 по 24 февраля жестко встал вопрос. Решили, что справятся быстро, опираясь на то, что 80% украинцев поддерживают путина в противовес Зеленскому. Это был большой миф".

Разведчик настаивает, что российская разведка действительно владела реальной ситуацией, но сформулировала картинку под "хотение" своего диктатора.

"Разведка и спецслужбы РФ давали не объективную информацию, а то, что хотел слышать диктатор. Их руководитель разведки на заседании СНБО прямо терялся".

Маломуж подчеркнул, что технические возможности мировых разведок сегодня выходят на первый план и часто преобладают приобретение агентурных сетей.

"Технические возможности разведок США, Британии или Германии очень высоки. Они могут получать информацию онлайн: что говорится в кабинетах, передающих по средствам связи, идущей по компьютерной сети, даже закрытой, с помощью дешифровщика, тому подобное. Они расшифровывают любые переговоры или депеши, например путина к шойгу или спецслужбам".

Опытный украинский разведчик уверен, у нашей разведки есть данные обо всех совещаниях, подготовке или командах из кремля.

"Сегодня настолько эффективны средства, что скрыть что-то очень сложно. Агентурную разведку проще вычислить, а вот вывести из строя техсредства невозможно, как отследить их. Информация предоставлена ​​ими сверхважна, потому что позволяет действовать на предупреждение. Мы знаем, что они говорят".

Малому же признал, все указывает на то, что "Путин потерял голову".

"Он подставил не только собственные перспективы, но и всей россии. Сегодня россия – изгнанник даже в Китае, Японии и Южной Корее. Эти страны не хотят иметь с ней дел, а Китай вообще ожидает, что Россия ослабнет, чтобы использовать ее территории в своих интересах".

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