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У России большие проблемы! В Черном море появилась вторая Чернобаевка

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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7 мая, 20:14
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Остров Змеиный становится все более важным местом украинского сопротивления
На острове Змеиный не спокойно
На острове Змеиный не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В соцсетях активно распространяется информация, что недавно возле Одессы украинскими Вооруженными силами был уничтожен фрегат Адмирал Макаров. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук прокомментировал эти слухи. Он заявил, что официального подтверждения пока нет.

Об этом он рассказал телеведущей телеканала "Украина 24" Юлии Галушке в эфире проекта FREEDOM.

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По его словам, остров Змеиный становится все более важным местом украинского сопротивления.

"Змеиный также становится некоторой такой морской Чернобаевкой. Наши Вооруженные силы и в первый, и во второй раз нанесли поражение противнику там. Был уничтожен пункт управления, был уничтожен радиолокационный пункт, то есть то, что работает с небом. Есть успехи".

Также вблизи Змеиного дома подбиты два патрульных катера. Братчук утверждает, что о военных успехах Украины можно и нужно говорить, но предстоит еще много работы.

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Также спикер отметил интересный факт об острове Змеиный. Это ведь была вотчина древнегреческого героя Ахилла.

По легендам, этот остров явился для Ахилла. Его мать подняла эту землю со дня морского и считается, что здесь Ахилл и погребен.

"Я не хочу говорить, что нам сила древнегреческого героя помогает, просто хочу напомнить один важный факт. Остров Змеиный административно является территорией Одесской области, поэтому такой наш вклад в общую украинскую победу".

Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

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После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и пограничники попали в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что защитникам острова Змеиный присвоят звания Героев Украины.

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Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

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