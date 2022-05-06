Украина может закрыть небо над Мариуполем. Маломуж назвал сроки

Украинские противоракетные комплексы "Стугна" и "Корсар" не хуже "Джавелинов", – считает глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж. А чтобы полностью закрыть небо над Мариуполем нужно несколько месяцев.
Об этом он рассказал телеведущему Виталию Прудиусу в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".
Маломуж заявил, что украинские "Стугна" и "Корсар", а также советский противоракетный комплекс "Точка У" – не хуже "Джавелинов", но ими не запасались в достаточной степени до войны.
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Ситуацию, по мнению разведчика, следует пересмотреть и коренным образом исправить. Тогда государственные границы Украины будут защищены от российских танков и БТРов.
"Если бы вместо полутора тысяч поставили вдоль границы по всем направлениям десятки тысяч таких противотанковых ракетных комплексов, шансов пройти у россиян не было бы. Нам нужно создавать собственную модель безопасности, интегрированную в НАТО, тогда наша армия станет технически непобедимой вообще".
По экспертной информации разведчика, у россиян иссякают ракеты "Калибр" и "Искандер".
"Их осталось небольшое количество на подводных лодках в Черном и Каспийском морях. Часть ракет запускается с близлежащих территорий РФ и Белоруссии и стратегических бомбардировщиков".
Николай Маломуж выразил мнение, что распространить равномерно по всей территории Украины ПВО для защиты от авиа- и ракетных ударов оккупантов невозможно. Однако сегодня украинская сторона сбивает 60-90% крылатых ракет.
"Чтобы обеспечить стопроцентную защиту, нам нужно еще полтора-два месяца наращивать наши противоракетные и противоавиационные комплексы, поступающие из-за границы. Их следует осваивать, потому что они новые".
Освоение идет быстро, отчитывается разведчик, и скоро Украина сможет полностью закрыть небо над Мариуполем.
"До этого времени нужно дожить. Дай бог, чтобы наши бойцы там удержались, а для этого нужна большая работа военных – проведение операции, а также дипломатический формат, который сохранит жизнь гражданским и военным".
Маломуж напомнил, что политическое руководство Украины в свое время отдало тактическое ядерное вооружение и ракетные комплексы России, приняв исторически неверное решение.
Кто помогает Украине оружием
- 13 февраля Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.
- 11 февраля стало известно, что из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.
- Кроме того, в этот же день в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. В аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн вооружения.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Кроме того, по результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.
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