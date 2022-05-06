Украина может закрыть небо над Мариуполем. Маломуж назвал сроки

Распространить равномерно по всей территории Украины ПВО для защиты от авиа- и ракетных ударов оккупантов невозможно

Украина может увеличить запасы ПВО / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские противоракетные комплексы "Стугна" и "Корсар" не хуже "Джавелинов", – считает глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж. А чтобы полностью закрыть небо над Мариуполем нужно несколько месяцев.

Об этом он рассказал телеведущему Виталию Прудиусу в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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Маломуж заявил, что украинские "Стугна" и "Корсар", а также советский противоракетный комплекс "Точка У" – не хуже "Джавелинов", но ими не запасались в достаточной степени до войны.

Ситуацию, по мнению разведчика, следует пересмотреть и коренным образом исправить. Тогда государственные границы Украины будут защищены от российских танков и БТРов.

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"Если бы вместо полутора тысяч поставили вдоль границы по всем направлениям десятки тысяч таких противотанковых ракетных комплексов, шансов пройти у россиян не было бы. Нам нужно создавать собственную модель безопасности, интегрированную в НАТО, тогда наша армия станет технически непобедимой вообще".

По экспертной информации разведчика, у россиян иссякают ракеты "Калибр" и "Искандер".

"Их осталось небольшое количество на подводных лодках в Черном и Каспийском морях. Часть ракет запускается с близлежащих территорий РФ и Белоруссии и стратегических бомбардировщиков".

Николай Маломуж выразил мнение, что распространить равномерно по всей территории Украины ПВО для защиты от авиа- и ракетных ударов оккупантов невозможно. Однако сегодня украинская сторона сбивает 60-90% крылатых ракет.

"Чтобы обеспечить стопроцентную защиту, нам нужно еще полтора-два месяца наращивать наши противоракетные и противоавиационные комплексы, поступающие из-за границы. Их следует осваивать, потому что они новые".

Освоение идет быстро, отчитывается разведчик, и скоро Украина сможет полностью закрыть небо над Мариуполем.

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"До этого времени нужно дожить. Дай бог, чтобы наши бойцы там удержались, а для этого нужна большая работа военных – проведение операции, а также дипломатический формат, который сохранит жизнь гражданским и военным".

Маломуж напомнил, что политическое руководство Украины в свое время отдало тактическое ядерное вооружение и ракетные комплексы России, приняв исторически неверное решение.

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