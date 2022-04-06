Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Интервью

В Буче действуют ограничения до 7 апреля – мэр рассказал, кому можно вернуться домой

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 21:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для возобновления жизнедеятельности города необходимы сотрудники критической инфраструктуры – медики, коммунальщики и так далее
Оккупанты оставили после себя в Буче "сюрпризы"
Оккупанты оставили после себя в Буче "сюрпризы" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал "Сегодня", кого зовет возвращаться в родной город в первую очередь.

"До 7 апреля включительно в Буче действуют ограничения, связанные с комендантским часом, – рассказал нам Анатолий Федорук. – Второе – у меня пока что нет официального уведомления о том, что Буча безопасна. Имею в виду то, что в городе есть взрывные устройства. Соответствующие службы еще работают. Третье, что влияет на принятие решения о возвращении жителей – это отсутствие в городе электричества, газа и централизованного водоснабжения".

К этому он добавил:

Реклама

"Сейчас работаем во всех трех направлениях. Кроме того, для возобновления жизнедеятельности города необходимы сотрудники критической инфраструктуры – медики, коммунальщики и так далее. Моя просьба к ним, как городского головы, возвращаться. Уже был разговор с медиками. Необходимо, чтобы медицинские услуги в городе оказывались, ведь в нашей больнице получали помощь и жители Ирпеня, Ворзеля. Кстати, часть медиков, которым пришлось быть в оккупации, уже налаживают работу".

По его словам, одним из самых тяжелых моментов стало то, когда на улицах города он увидел десятки погибших людей, которые подвергались пыткам.

"Это никогда не забудется. Потерпев неудачу, не захватив Киев, отступая, враг оставил в городе немало "сюрпризов" ("растяжки" в подъездах. – Авт.). Все это говорит о жестокости по отношению к мирному населению, которое они расстреливали", – говорит Федорук.

Зверства российских оккупантов под Киевом

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 6 апреля
1
Личный состав 18600
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1324
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Дикий Денис – начальник Ахтырского гарнизона (Сумская обл.), командир полка оперативного обеспечения. Во многом благодаря ему Ахтырка выдержала безумный напор захватчиков, став городом-героем. Сам полковник Дикий за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета, получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44207.11

Binance Coin (BNB)

427.97

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

116.24

Theta (THETA)

3.5

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.08

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Челси

Сегодня

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

Сегодня

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять