В Буче действуют ограничения до 7 апреля – мэр рассказал, кому можно вернуться домой

Для возобновления жизнедеятельности города необходимы сотрудники критической инфраструктуры – медики, коммунальщики и так далее

Оккупанты оставили после себя в Буче "сюрпризы" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал "Сегодня", кого зовет возвращаться в родной город в первую очередь.

"До 7 апреля включительно в Буче действуют ограничения, связанные с комендантским часом, – рассказал нам Анатолий Федорук. – Второе – у меня пока что нет официального уведомления о том, что Буча безопасна. Имею в виду то, что в городе есть взрывные устройства. Соответствующие службы еще работают. Третье, что влияет на принятие решения о возвращении жителей – это отсутствие в городе электричества, газа и централизованного водоснабжения".

К этому он добавил:

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"Сейчас работаем во всех трех направлениях. Кроме того, для возобновления жизнедеятельности города необходимы сотрудники критической инфраструктуры – медики, коммунальщики и так далее. Моя просьба к ним, как городского головы, возвращаться. Уже был разговор с медиками. Необходимо, чтобы медицинские услуги в городе оказывались, ведь в нашей больнице получали помощь и жители Ирпеня, Ворзеля. Кстати, часть медиков, которым пришлось быть в оккупации, уже налаживают работу".

По его словам, одним из самых тяжелых моментов стало то, когда на улицах города он увидел десятки погибших людей, которые подвергались пыткам.

"Это никогда не забудется. Потерпев неудачу, не захватив Киев, отступая, враг оставил в городе немало "сюрпризов" ("растяжки" в подъездах. – Авт.). Все это говорит о жестокости по отношению к мирному населению, которое они расстреливали", – говорит Федорук.

Зверства российских оккупантов под Киевом

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