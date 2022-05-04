Зеленский: замороженный конфликт с РФ невозможен

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не пойдет на заморозку войны с россией.
Об этом глава государства сообщил во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, пишет пресс-служба президента.
Зеленский сказал, что в войне с россией можно будет ожидать прекращения огня, когда россия будет готова пойти на диалог и состоится встреча лидеров двух государств. Однако он отметил, что прекращение огня не означает, что российским войскам позволят остаться на своих нынешних позициях.
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"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был "Минск-1", "Минск-2", были соответствующие документы, которые нарушались. Так что я могу сказать, что это были несерьезные документы. Однако были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт в том или ином виде. Я против, поэтому такого документа у нас точно не будет", – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Украина не выходила из Минских договоренностей – это сделала россия на фоне полномасштабного вторжения.
"Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет", - считает глава государства.
Когда закончится война
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что после 9 мая точно будет известно, как долго продлится война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.
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