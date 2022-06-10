15-летний парень рассказал, как помог ВСУ разгромить колонну оккупантов под Киевом

Подросток внес огромный вклад в корректировку огня украинской артиллерии

15-летний Андрей прославился на весь мир. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области 15-летний Андрей Покраса помог ВСУ уничтожить большую колонну российской техники. По запросу местной ТРО парень со своим отцом с помощью дронов отслеживали передвижение оккупантов в области.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" Владислав Гарнаев.

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"По подсчетам, я думаю, около сорока единиц техники любого вида – от артиллерии до танков (было уничтожено. – Ред.)", – сказал подросток.

Сначала Андрей использовал свой мини-дрон, позже ему выдали большой и профессиональный.

"Около недели я помогал, а сложности были в основном с электроэнергией, потому что нужно было заряжать аккумуляторы, и с тем, что было очень страшно", – говорит подросток.

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По его словам, ближайшую к столице колонну оккупантов он заметил в 25 километрах к городу. Ее, благодаря наводке Андрея, уничтожили ВСУ.

Парень добавил, что в будущем готов и далее помогать своей стране, однако пока такой необходимости нет, ситуация в Киевской области остается спокойной.

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