52 ракетных удара за одну ночь – у орды путина новый командующий

Необычно большое количество ударов по Украине в ночь на субботу, 25 июня может быть связано с тем, что у российских войск появился новый командующий: Сергей Суровикин, глава ВКС РФ. Такой вывод напрашивается из данных Британской разведки, которыми она поделилась в Twitter 25 июня утром. Суровикин – жестокий и коррумпированный человек, как и все, кто у руля армии РФ. Бомбардировками новый командующий, вероятно, хочет показать свою эффективность.

Под утро 25 июня оккупанты выпустили по Украине 52 ракеты. Стреляли, судя по открытым данным, с двух сторон:

Отметим, что упомянутые ракеты X-22 – это разработка 1958 года, старое барахло. Хотя ракеты сверхзвуковые и могут быть оснащены головкой самонаведения. По другим источникам по Украине также были запущены более современные "Искандеры".

Такое количество ракетных ударов вызывает вопросы. Эксперты отмечают, что эти удары могут быть местью за успешные боевые действия Украины в Черном море.

У масштабных обстрелов может быть и другая причина. В данный момент, вероятно, сменилось командование так называемой "спецоперации" путина.

Как сообщила разведка Британии в Twitter 25 июня, фактически отстранены от руководства боевыми действиями командующий ВДВ генерал-полковник и бывший министр обороны РФ Андрей Сердюков, а также командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников.

По сообщениям британской разведки, сейчас войной в Украине фактически руководит генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 June 2022



