86 украинских военных освободили из плена – Тимошенко

В Запорожской области прошел обмен пленными. Были освобождены 86 украинских военнослужащих.
Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, среди военнослужащих 15 женщин.
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Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что все легендарные защитники острова Змеиный живы. Их личности установлены, предположительно они находятся в оккупированном Крыму. Сейчас власти Украины занимаются тем, чтобы вернуть их домой.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 700 человек,
- танков ‒ 625 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1751 ед.,
- артиллерийских систем – 316 ед.,
- РСЗО – 96 ед.,
- средств ПВО – 54 ед.,
- самолетов – 143 ед.,
- вертолетов – 131 ед.,
- автомобильной техники – 1220 ед.,
- кораблей/катеров – 7 ед.,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,
- специальной техники – 24,
- пусковых установок ОТРК – 4.