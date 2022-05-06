9 мая близко. Арестович объяснил, почему РФ не прекращают штурм "Азовстали"

На территории завода третьи сутки идут непрерывные штурмы и бои

Арестович рассказал, зачем оккупантам "Азовсталь" / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты до 9 мая попытаются захватить мариупольский комбинат "Азовсталь". Все для того, чтобы преподнести это, как "победу" для президента РФ Владимира Путина. Сейчас на территории завода третьи сутки продолжаются непрерывные штурмы и бои.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE".

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"Я четко вижу желание добить "Азов". Подать 9 мая "победу" над "Азовом", они хотят Путину принести. Лучший подарок властителю – голова его врага. Они очень хотят это сделать, посмотрим, удастся или нет. Усилия делают крайние, потому что я так понял из сообщений самого "Азова" и обороняющих "Азовсталь", что третьи сутки непрерывные штурмы идут и бои на территории "Азовстали", – говорит Алексей Арестович.

Зеленский просит ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он попросил помочь в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

Зеленский поблагодарил Генерального секретаря за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали". Кроме того, он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции.

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