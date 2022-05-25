Ахметов рассказал, как и где встретил вторжение России

Украинский бизнесмен поделился, как встретил новость о войне и где находился в начале вторжения

Ринат Леонидович не покидал Украину с первых дней войны и не собирается это делать / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала российского вторжения находился все время в Украине и не собирался покидать страну.

В интервью изданию "Новое Время" он рассказал, как узнал о начале войны.

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"Морально я был готов к началу войны. О возможном вторжении России говорили все наши западные друзья на протяжении четырех месяцев. Войну я встретил в своей постели в Киеве. Помощник меня разбудил и сказал – просыпайтесь, началась война. С тех пор я нахожусь в Украине и никуда не эвакуировался", – рассказал Ринат Леонидович.

По его словам, покидать Украину в такое тяжелое время для него было бы просто стыдно.

"После встречи с президентом 23 февраля я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Они в большинстве своем, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот вопрос – почему я не поехал сразу. Вам отвечу так же, как и им – войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и сразу вернуться – недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески", – отметил Ахметов.

Говоря о том, что SCM переносит мощности нескольких предприятий на запад Украины, он сказал, что это временная вынужденная мера.