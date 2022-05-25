Ахметов рассказал, сколько Россия заплатит за уничтоженную "Азовсталь"

Россия должна заплатить как за страдания украинцев, так и за разрушенные ее действиями предприятия. И работа в этом направлении уже ведется не только на государственном уровне.
Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью изданию "Новое время".
Что известно
"После начала широкомасштабного нападения РФ 24 февраля 2022 года такие предприятия, как Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично либо полностью уничтожены, либо вынужденно выведены из эксплуатации. Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", – отметил Ахметов.
По словам бизнесмена, восстановительная стоимость потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляет от $17 до $20 млрд.
"Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к России", – сказал Ринат Ахметов.
Интервью
- Война, которую Россия без всякой причины развязала против Украины, – это геноцид, считает Ринат Ахметов.
- Украина должна стать полноправным членом Евросоюза, где десятилетиями бизнес и власть сосуществуют по соответствующим правилам. Именно по этим правилам должна жить и Украина, считает бизнесмен.
- Ринат Ахметов продолжает поддерживать Украину, и его взгляды и ценности всегда были и остаются проукраинскими.
- Также он отмечает, что верит в победу Украины и восстановление украинского суверенитета над Крымом и Донбассом.
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