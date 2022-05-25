Ахметов рассказал, сколько Россия заплатит за уничтоженную "Азовсталь"

Активно ведется кропотливая юридическая работа

За "Азовсталь" боролись на грани возможности, теперь должны заплатить / Коллаж "Сегодня" / Фото Reuters

Россия должна заплатить как за страдания украинцев, так и за разрушенные ее действиями предприятия. И работа в этом направлении уже ведется не только на государственном уровне.

Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью изданию "Новое время".

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Что известно

"После начала широкомасштабного нападения РФ 24 февраля 2022 года такие предприятия, как Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично либо полностью уничтожены, либо вынужденно выведены из эксплуатации. Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", – отметил Ахметов.

По словам бизнесмена, восстановительная стоимость потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляет от $17 до $20 млрд.

"Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к России", – сказал Ринат Ахметов.

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Интервью

Война, которую Россия без всякой причины развязала против Украины, – это геноцид, считает Ринат Ахметов.

Украина должна стать полноправным членом Евросоюза, где десятилетиями бизнес и власть сосуществуют по соответствующим правилам. Именно по этим правилам должна жить и Украина, считает бизнесмен.

Ринат Ахметов продолжает поддерживать Украину, и его взгляды и ценности всегда были и остаются проукраинскими.

Также он отмечает, что верит в победу Украины и восстановление украинского суверенитета над Крымом и Донбассом.

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