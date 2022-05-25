Ахметов: "Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом ЕС"

Украина должна стать полноправным членом Евросоюза, где десятилетиями бизнес и власть сосуществуют по соответствующим правилам. Именно по этим правилам должна жить и развиваться Украина.
Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью изданию "Новое время".
Прямая речь
"С моей стороны не было никакого противостояния. Я думаю, мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно сражается наша украинская армия. Считаю, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом Европейского Союза. А там правила и отношения между властью и бизнесом уже прописаны десятилетиями. По этим правилам мы должны и жить, и строить страну", – отметил бизнесмен.
Интервью
- Война, которую Россия без всякой причины развязала против Украины – это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан, отметил Ринат Ахметов.
- Бизнесмен рассказал, что морально ожидал нападения России на Украину и об этом предупреждали западные друзья.
- Ринат Ахметов продолжает поддерживать Украину и его взгляды и ценности всегда были и остаются проукраинскими.
- Также он отмечает, что верит в победу Украины и восстановление украинского суверенитета над Крымом и Донбассом.
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