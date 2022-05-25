Ахметов: "Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом ЕС"

В интервью украинский предприниматель рассказал о перспективах бизнеса в ЕС

Бизнесмен за скорейшее вхождение Украины в европейскую полноправную семью / Коллаж "Сегодня"

Украина должна стать полноправным членом Евросоюза, где десятилетиями бизнес и власть сосуществуют по соответствующим правилам. Именно по этим правилам должна жить и развиваться Украина.

Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью изданию "Новое время".

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Прямая речь

"С моей стороны не было никакого противостояния. Я думаю, мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно сражается наша украинская армия. Считаю, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом Европейского Союза. А там правила и отношения между властью и бизнесом уже прописаны десятилетиями. По этим правилам мы должны и жить, и строить страну", – отметил бизнесмен.

Интервью

Война, которую Россия без всякой причины развязала против Украины – это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан, отметил Ринат Ахметов.

Бизнесмен рассказал, что морально ожидал нападения России на Украину и об этом предупреждали западные друзья.

Ринат Ахметов продолжает поддерживать Украину и его взгляды и ценности всегда были и остаются проукраинскими.

Также он отмечает, что верит в победу Украины и восстановление украинского суверенитета над Крымом и Донбассом.

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