Активная фаза войны должна закончиться к середине апреля – Арестович

Если до этого срока не будет мирного соглашения – начнется партизанская война

Алексей Арестович спрогнозировал конец активной фазы войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Об этом он сказал в эфире телемарафона UA Разом.

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Он считает, что если до этого срока не будет мирного соглашения, то начнется партизанская война.

"Сейчас они пытаются взять Мариуполь и делать козни в зоне ООС. Это означает, что в ближайшие недели они перебросят оставшиеся части с Дальнего Востока, и они или пойдут на мирный договор, или станут. Активная фаза закончится к середине апреля, а дальше – "партизанка", которая будет доедать остатки их войск", – отметил Арестович.

Зачем Украине нужен мирный договор

По словам советника главы ОП, такой документ поможет сохранить жизни украинцев.

"У нас два варианта – или мы добиваем их полностью, ценой жертв, или мирный договор и мы сохраняем жизни. Нужно понимать всегда о цене, которую мы заплатим", – добавил Арестович.

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