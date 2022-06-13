Андрющенко намекнул на крупный успех ВСУ

По словам советника мэра Мариуполя, российские оккупанты вне себя от злости

Петр Андрющенко восхитился украинскими защитниками. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что у Вооруженных сил Украины есть успехи на фронте. А у российских оккупантов – "горит". И это не связано с обстрелом Донецка 13 июня.

Об этом Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Если мониторить паблики оккупантов, без официальных сообщений Генштаба всегда понятно, когда у нас есть определенные успехи на фронте. Задолго до уведомлений. Вот сегодня, судя по всему, такой день. У оккупантов "горит". Верный признак провала где-то. И горящий Донецк здесь ни при чем. Здесь что-то другое. Более приятное. Слава ВСУ!" – написал советник мэра.

ISW выяснил эффективность контратак ВСУ в Северодонецке

Контратаки ВСУ в Северодонецке привлекают туда больше внимания российских военных, что делает уязвимыми их позиции на других направлениях. За 48 часов украинские защитники вытеснили россиян к восточной окраине города благодаря успешным контратакам. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Украинские контратаки в Северодонецке, вероятно, заставят российских командиров отправить в этот район дополнительные подразделения и технику, чтобы остановить успехи Украины", – говорят эксперты.

По их словам, внимание российских войск к Луганской области будет оставлять уязвимые места на других направлениях боевых действий, в частности в Харьковской области и вдоль южной линии фронта.

В институте отметили: ВСУ, вероятно, стремятся использовать сосредоточение РФ в Северодонецке для проведения контратак на других направлениях.

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Кроме того, эксперты считают, что способность ВСУ успешно контратаковать Северодонецк свидетельствует о снижении боевой силы российских войск в Украине.

Ранее мы рассказывали, что 30 мая украинские войска штурмовали село Давыдов Брод Херсонской области. Там могут создать плацдарм и захватить трассу на Новую Каховку. Кроме того, ВСУ нанесли удары по технике РФ рядом с Чернобаевкой.