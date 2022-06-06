Английский язык может получить особый статус в Украине: что это значит

Такое решение будет способствовать развитию украинского бизнеса

Шмигаль заявил, что английский может получить особый статус. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Такую возможность обсудили на правительственном совещании. Решение должно способствовать развитию украинского бизнеса.

Об этом Шмигаль сообщил в Telegram.

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По его словам, в настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", – написал он.

Премьер-министр добавил, что профильным министерствам дана задача проработать предложения и оформить соответствующие документы.

В Украине отказываются от русского языка

Как известно, с начала полномасштабного вторжения многие украинцы, ранее говорившие по-русски, переходят на общение на украинском языке. По состоянию на конец марта таких украинцев было 8%.

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Кроме того, в школах, где до сих пор изучали русский язык, предлагают отказаться от такого предмета. Для отказа украинских школьников от изучения русского языка их родители должны обратиться в администрацию учебного заведения с соответствующим заявлением. Вместо русского, они могут выбрать, в частности, украинский язык, литературу или историю, заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

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