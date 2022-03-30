Арахамия: Первый экземпляр требований России на переговорах отдам в музей Победы

Участник переговорной группы Украины считает переговоры в Стамбуле одной из побед нашей страны на пути дипломатии

Переговоры в Стамбуле поддержал проукраинский пикет. Фото Reuters

На первые переговоры Украины и России представители страны-агрессора привезли ультимативные требования, фактически означавшие капитуляцию, хотя именно этого слова в переданной бумаге и не было.

Об этом рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

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Пока опубликовывать эти требования нельзя, однако, обещает политик, однажды Украина увидит этот документ, от которого "хотелось встать и уйти".

"Я сохранил первую версию требований российской стороны. Оно называлось "договор", но для меня это точно были условия капитуляции. Они это передали нам в бумажном виде и я нам для Музея Победы оставлю этот экземпляр. Наши западные партнеры отмечают, что в переговорах значительный прогресс. Но если украинец увидит этот промежуточный результат, там такого победного аспекта не увидят. Мы в процессе", – отмечает Арахамия.

Среди важных для Украины моментов, которые произошли в переговорах, как отмечает Арахамия:

Сменилось место с Беларуси на Стамбул.

Украинскую позицию поставили публично, поэтому Россия уже не сможет имитировать процесс переговоров.

"Были основные опасения, что этот процесс (переговоров – ред.) для того, чтобы скрыть военные действия и всем рассказывать, что продолжается переговорный процесс, так что давайте новые санкции не вводить. Такова была тактика", – говорит глава делегации. Поэтому очень важно было обнародовать украинскую позицию – это сузило возможности России избегать настоящего диалога.

Подоляк поделился позитивом после переговоров в Стамбуле

Участник переговоров отметил, что имеет оптимистический прогноз по "стамбульским переговорам", и что ситуация с войной в Украине может на них решиться в нашу пользу.