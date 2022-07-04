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Арестович: Оборона Лисичанска и Северодонецка была успешной военной операцией

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 июля, 14:07
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Все задачи операции выполнены
Алексей Арестович рассказал о тактике украинских военных. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович рассказал о тактике украинских военных. Фото: коллаж "Сегодня"

Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации – это успешная военная операция. Сейчас российские оккупанты ведут наступление на трех участках – Харьков, Изюм, Бахмут. Но при этом захватчики несут потери.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Telegram-канале.

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По его словам, главными задачами военной операции по обороне Лисичанско-Северодонецкой агломерации были:

  • сковать основные силы противника
  • нанести им потери
  • выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны
  • создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта

"Все задачи операции – выполнены: "Химарсы" тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведут контрнаступательные действия на трех участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском", – отметил Арестович.

Сейчас оккупанты ведут наступление тоже на 3 участках – Харьков, Изюм, Бахмут.

"Месяц назад мы вели на одном-двух, а они на пяти. Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад", который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста", – сказал Арестович.

По его словам, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения.

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"Взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне. Лисичанск мы вернем", – добавил Арестович.

Арестович подвел итоги тяжелых боев за Лисичанск

Российские оккупанты распространяют фейки о "взятии" под контроль центра Лисичанска. Украинская сторона опровергает это. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным.

"Российская сторона в лице известного тик-токера утверждала, что они взяли Северодонецк суток где-то 45 назад. На это понадобилось полтора месяца… Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", – заявил он.

Фейки о "захвате" центра Лисичанска начали распространять пропагандистские российские СМИ, в частности "РИА Новости". Пропагандисты показали серию видео якобы из Лисичанска.

Кроме того, оккупанты заявили, что украинская армия якобы отступила, взорвав административные здания, в частности мэрию города. Боевики добавили, что "до конца дня намерены освободить Белогоровку", расположенную вблизи Лисичанска.

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Ранее руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами. Из почти 100-тысячного населения в городе осталось около 15 тысяч человек – без электричества, воды, связи, под постоянными обстрелами.

Также Гайдай рассказал, как оккупанты штурмуют Лисичанск "техникой позавчерашнего дня" – советскими танками Т-62.

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