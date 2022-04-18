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Арестович объяснил, почему призыв Марченко по обмену Медведчука остается без ответа

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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18 апреля, 00:16
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Медведчук еще нужен следственным органам Украины
Арестович заявил, что пока Медведчука обменивать не планируют/Фото: коллаж: "Сегодня"
Арестович заявил, что пока Медведчука обменивать не планируют/Фото: коллаж: "Сегодня"

Задержанного нардепа Виктора Медведчука в ближайшее время не станут обменивать, как бы ни призывала к этому супруга арестанта Оксана Марченко.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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По словам Арестовича, не так просто в принципе запустить процедуру, а кроме того Медведчук еще нужен следственным органам Украины.

"Во-первых, он еще не все рассказал. Конечно же (он начал рассказывать – ред.), жизнь же сложная штука, как не рассказывать", — отметил Арестович.

Кроме того, советник главы ОП развенчал миф российских пропагандистов о якобы пытках Медведчука – все процедуры по задержанному проходят в рамках правового поля. Да и выбивать признания из самого депутата совсем не нужно, отмечает Арестович, ведь его окружение весьма словоохотливо.

"Кроме Медведчука задержали очень много людей Медведчука. А им скрывать уже в принципе нечего. У них уже совсем другой интерес жизненный. И вот они говорят по полной. Медведчук уже может молчать, из их историй уже становится ясно", — утверждает чиновник.

Предложение по обмену Медведчука все еще открыто

Все еще в силе предложение властей Украины по обмену главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого суд отправил в СИЗО. Киев ждет ответной реакции от Москвы и предложений по обменному фонду на обвиняемого в госзимене политика.

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"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они точно отреагируют", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Судя по высказыванию президента, пока никакого ответа от Москвы касательно возможного обмена не поступало.

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