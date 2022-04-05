Арестович: Оккупанты готовятся сдать Херсон

Российские оккупанты подготовили Херсон к сдаче, а в Николаевской области вообще нет противника.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Какая ситуация
По его словам, оккупанты прочно охраняют свои позиции:
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"Давно встали в оборону и удерживают очень небольшую группировку на правом берегу, которую "подгрызают" наши войска".
Кроме этого, советник главы ОП отметил, что бои ведутся именно в Херсонской области:
"Об этом мало кто знает, но они (оккупанты – ред.) всерьез рассматривают вариант, чтобы оставить Херсон – как и среди прочих своих военных планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее. В Николаевской области вообще нет противника – все бои ведутся в Херсонской области".
Убийства в Херсонской области
Также Алексей Арестович рассказал, что по оперативным данным, в Херсонской области зафиксированы массовые убийства жителей, совершенные российскими оккупантами. В основном жертвами захватчиков стали чиновники, силовики и бизнесмены. По его словам, там десятки жертв.
Он отметил, что украинской власти пока неизвестно о фактах расправ над мирным населением. По оперативным данным, захватчики в основном убивали представителей местного самоуправления.
Напомним, в Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов.