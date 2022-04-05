Арестович: Оккупанты готовятся сдать Херсон

Советник главы ОП заявил, что российские военные прочно охраняют свои позиции

Алексей Арестович заявил, что в Николаевской области уже нет оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты подготовили Херсон к сдаче, а в Николаевской области вообще нет противника.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Какая ситуация

По его словам, оккупанты прочно охраняют свои позиции:

"Давно встали в оборону и удерживают очень небольшую группировку на правом берегу, которую "подгрызают" наши войска".

Кроме этого, советник главы ОП отметил, что бои ведутся именно в Херсонской области:

"Об этом мало кто знает, но они (оккупанты – ред.) всерьез рассматривают вариант, чтобы оставить Херсон – как и среди прочих своих военных планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее. В Николаевской области вообще нет противника – все бои ведутся в Херсонской области".

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Убийства в Херсонской области

Также Алексей Арестович рассказал, что по оперативным данным, в Херсонской области зафиксированы массовые убийства жителей, совершенные российскими оккупантами. В основном жертвами захватчиков стали чиновники, силовики и бизнесмены. По его словам, там десятки жертв.

Он отметил, что украинской власти пока неизвестно о фактах расправ над мирным населением. По оперативным данным, захватчики в основном убивали представителей местного самоуправления.

Напомним, в Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов.

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