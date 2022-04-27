Арестович: оккупанты пытаются проводить "ползучую аннексию" в Херсоне

Россияне фактически проводят мероприятия по присоединению Херсона к России

Арестович о ситуации в Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты во временно захваченном Херсоне уже пытаются проводить "ползучую аннексию". Россияне все больше проникают во властные структуры и захватывают контроль над сферами жизнедеятельности херсонцев.

Об этом Арестович рассказал в эфире "Фейгин LIVE".

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"В Херсоне выгнали мэра... полицейских пытаются каких-то набирать – двух набрали... Мероприятия по смене власти проводятся", – сказал Арестович.

Оккупанты также завозят в Херсон учителей и воспитателей детсадов из России и ОРДЛО, они заявили об обучении общеобразовательных школ по новым учебным программам, а предпринимателям объявили, что с 1 мая они должны платить налоги в российский бюджет.

"Россияне таким образом фактически проводят мероприятия по присоединению Херсона к РФ – пока без провозглашения, но на уровне практических действий... Уже ползучая аннексия де-факто идет", – сказал Арестович.

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Арестович объяснил, когда может закончиться война

Прекращение наступления российских войск на Донбассе совсем не будет означать окончание войны. Она может продолжаться вплоть до Нового года. Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью UkrLife.

"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не означает конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это длинная история, и может быть совсем длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств", – сказал он.

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