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Арестович: Отставить панику про "массированные удары" РФ сегодня ночью

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31 марта, 20:40
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Советнику главы Офиса президента поступило множество сообщений от народных депутатов и журналистов
Алексей Арестович прокомментировал "массированные удары" РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович прокомментировал "массированные удары" РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о "жутких" сообщениях от журналистов и народных депутатов, которые говорят о "массированном ударе по Украине" в ночь на 1 апреля. По словам Арестовича, не нужно паниковать.

Соответствующее видеообращение советник главы ОП опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Стоило на несколько дней вас оставить, как опять началась массовая паника в журналистских чатах, чатах народных депутатов Украины. Паника о том, что сегодня ночью Россия нанесет массированный удар с 04:00 до 04:30 по всей территории Украины", – сказал Арестович.

Он заявил, что нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста. По словам Арестовича, если оккупанты и будут бить, то по объектам ВПК и инфраструктуре.

"Они бьют каждую ночь. Причем каждую неделю интенсивность этих ударов увеличивается. Поэтому я не понимаю, в чем причина паники. Конечно, может не долететь, попасть в гражданского, ПВО может сбить, и оно свалится на жилой дом… Отставить панику", – подчеркнул советник главы ОП.

Арестович добавил, что к воздушной сирене надо относиться внимательно в любом случае. Если идет предупреждение, то лучше спрятаться.

"Уважаемые журналисты, народные депутаты, и все остальные, не пугайте друг друга и не рассылайте жуткие сообщения про массированный российский удар, который случается каждый божий день по нарастающей и будет еще очень долго", – подытожил он.

Арестович объяснил, почему Россия не смогла разбомбить ракетами Офис Зеленского

Российские оккупанты не оставляют попытки убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью BBC.

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По его словам, россияне четыре раза вели стрельбу возле Офиса президента. Кроме того, оккупанты хотят ликвидировать членов высшего военно-политического руководства Украины, в том числе и самого Арестовича.

"Ваш покорный слуга, кстати, в первой пятерке – это из оперативных данных. Поскольку идет переговорный процесс, то ударить по Офису президента, откуда идет этот процесс видеосвязью, значит, обрезать себе все пути к переговорам. А если не будет переговоров – это совсем другая ситуация", – рассказал Арестович.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что чиновники, ведущие переговоры, должны быть неприкосновенными. Кроме того, одной из главных тем, которая волнует Россию во время переговоров, является снятие экономических санкций с РФ.

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"Представьте себе реакцию Запада и всего мира после удара даже не по Офису президента, по переговорщикам. То есть даже у россиян есть какие-то международно-дипломатические красные линии, которые нельзя пересекать. Потому что посол – это всегда лицо неприкосновенное. Когда ты убьешь человека, который с тобой разговаривает, с тобой больше никогда никто не будет вести переговоры после этого. Должны быть вещи, на которые можно опираться даже в таком хаосе, каким является война", – сказал он.

Арестович уверен, что российские военные не будут бомбить Офис президента, однако он не сомневается, что они не оставят попыток ликвидировать Зеленского другим способом.

"О том, что они ставили официально декларированной целью физическое устранение Зеленского от власти, заявлял Путин во время своего обращения перед началом кампании", – подчеркнул Арестович.

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