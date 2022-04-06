Арестович ответил на критику позитива в своих заявлениях о войне

Советник главы Офиса Зеленского является офицером военной разведки

Алексей Арестович: "Я - самый информированный человек в стране". Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил хейтерам, критикующим его позитивные комментарии относительно хода войны Украины с Россией. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

Советник главы Офиса Зеленского отметил, что некоторые "суровые просоленные мужики" и "интеллектуальные дамы" не довольны его "бархатным баритоном".

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"Заявляют следующее: "Хватит слушать этот бархатный баритон, он вам врет. Он говорит полуправду оптимистичную", – рассказал он.

В ответ на такую критику Арестович отметил, что является самым информированным человеком в стране.

"Ваш покорный слуга – офицер военной разведки Украины. Я нахожусь в самом информированном месте страны", – ответил советник главы Офиса президента на сомнения в достоверности озвучиваемой им информации.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, по словам Алексея Арестовича, активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также Алексей Арестович рассказал о наступлении российских оккупантов на Донецкую область от Изюма.