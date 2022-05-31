Арестович пояснил, когда война перейдет в обсессивно-компульсивную стадию

Советник ОПУ "диагностировал" украинцам депрессию

Алексей Арестович (справа). Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал прогноз по психологическому состоянию украинцев во время войны.

"Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная. Но не стоит переживать. Впереди еще обсессивно-компульсивное расстройство. А это означает радость – от десятикратного мытья рук, особенного ритуала выключения света перед выходом из дома, произнесения магических слов и призывы к вере – хоть во что-нибудь. Многие из нас найдут себя в этом. Впереди – интересные жизненные открытия. Держитесь. Я – второй слева", – написал он в Telegram.

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Справка

Обсессивно - компульсивное расстройство (ОКР) – состояние в котором к человеку периодически приходят навязчивые мысли (идеи) и/или навязчивые действия (принуждение к какому-то действию), которые приобретают стереотипный характер и практически всегда вызывают у пациента тревогу.

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