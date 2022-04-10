Арестович объяснил, почему Путин сменил командующего армией РФ в Украине на "сирийца"

Россия пытается наступать на территорию нашей страны очень разнородными силами

Арестович объяснил, зачем Путин назначил Дворникова командующим армией РФ в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия поменяла командующего. Вторжение в Украину возглавил генерал Александр Дворников, который ранее руководил действиями армии РФ в Сирии. Это был вынужденный шаг, поскольку Россия сейчас наступает на территорию Украины, применяя очень разнородные силы.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала Фейгин LIVE.

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Он отметил, что остается большим вопросом, как Дворникова назначили командующим группировкой.

"Ощущение, что его назначили присматривающим за группировкой, великим координатором отставки верховного главнокомандующего. Почему? Потому что нет у нас данных проверенных, что командование группировки сменилось. А почему его поставили? Потому что сирийский опыт – это опыт организации, взаимодействия и применения очень разнородных сил", – объяснил Арестович.

Он добавил, что на территорию Украины сейчас наступает "сборная солянка" – Росгвардия, ВДВ, морская пехота и другие виды российских войск.

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Что известно о Дворникове

Ранее стало известно, что Россия на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в ходе боевых действий сменила командующего. Вторжение в Украину возглавил Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа.

Как пишет ВВС, одной из причин проблем, возникших при достижении целей вторжения в Украину, стала плохая координация между войсками различных российских военных округов, участвующими в операции. В РФ считают, что генерал Дворников должен изменить эту ситуацию и добиться лучшей координации.

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