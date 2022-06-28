Арестович пояснил, зачем Путин едет в зарубежное турне (видео)

Российский диктатор посетит Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан)

Алексей Арестович рассказал о новой поездке Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский президент Владимир Путин посетит на следующей неделе Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан). Скорее всего, диктатор будет пытаться договариваться об обходе санкций против РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин LIVE.

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"Путин будет пытаться договариваться об обходе санкций. Возможно, он затронет вопросы безопасности, вопросы по решению каких-то КБ, но думаю, что, в основном, Путин будет разговаривать об обходе санкций", – заявил Арестович.

К слову, на днях стало известно, что Путин на грядущей неделе планирует отправиться в столицу Таджикистана Душанбе на "большие переговоры" с главой этого государства Эмомали Рахмоном. В частности, у лидеров двух стран запланированы беседа и рабочий обед.

Затем Путин должен прилететь в туркменскую столицу Ашхабад, чтобы принять участие в "Каспийском саммите".

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Арестович рассказал, как страны Запада будут добивать Путина

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Европа эмоционально включилась в войну РФ против Украины. По его мнению, никто не собирается возвращаться к нормальным отношениям с Владимиром Путиным. Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"За это время, несколько недель, прошли значительно более важные вещи, при всей силе ракетных ударов и ракетного террора. Принципиально изменилось содержание перспективы войны. Начнем с самого очевидного и яркого. Ты видел, как высмеяли Путина G7 по поводу голого торса? Это значит, что они отрезали мосты. Путин — крайне самолюбивое существо. Запад открыто его высмеял. Они его просто унизили. Очень много вещей. Первое: они эмоционально включились в войну. Второе: они сожгли мосты, решение принято, отката не будет, иначе не было бы смысла его унижать".

Советник главы ОП добавил, что Запад будет и дальше "добивать" Путина.

"Третье: его будут добивать, судя по принятым там решениям. Четвертое: бессрочная поддержка Украины в военной, экономической, гуманитарной, политической и других сферах. И одновременно, как из рога изобилия, посыпались ключевые решения, которые очень болезненны для России. По военной сфере — это передача нам тяжелого и среднего ПВО, будет закуплено и передано США нам в кратчайшие сроки. Плюс мы с немцами заключили соответствующий контракт. Пятое: новые санкции, наложенные на Россию. То же золото — вторая статья доходности бюджета РФ – 19 миллиардов в год ожидаемые потери. Это, конечно, не нефть и газ, но очень болезненно", – добавил он.

А главным ударом для Путина станет повышение пошлины на все российские товары, считает Арестович.

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"Но самое главное не это. Там сделали хитрый трюк. Байден подписал указ о повышении до 35% пошлины на все закупаемые в России товары. И все это было принято коллективно "Большой семеркой" и будет направлено на поддержку Украины. Россия начинает непосредственно оплачивать войну в Украине. Поддержка будет идти за счет Российской Федерации от Запада, который она не может оставить равнодушным. Путин, продавая каждый килограмм чего-то или литр нефти и газа, оплачивает украинское сопротивление и западное спонсирование помощи", – отметил он.

Ранее мы рассказывали, что президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил свое участие в саммите G20. На этом же мероприятии пригласили выступить президента Украины Владимира Зеленского. Саммит запланирован на 15-16 ноября.