Арестович: Пропаганда РФ начала готовить россиян к капитуляции

Россияне уже начали догадываться, что план Кремля не сработал

Советник главы ОП назвал этапы подготовки масс пропагандой РФ к капитуляции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пропаганда Российской Федерации плавно начала подготавливать массы к капитуляции – причем делает она это в несколько этапов.

Об этом сказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале "Фейгин LIVE".

Реклама

Этапы пропаганды

В частности, советник главы ОП выделил следующие этапы подготовки:

1. "У нас есть сложности. Не так всё просто".

Как отметил Алексей Арестович, с этими нарративами выступил полковник РФ Михаил Ходаренок на центральном телевидении на пропагандистском шоу у Ольги Скабеевой, а также об этом рассказывает россиянам один из бывших главарей боевиков на Донбассе Игорь Гиркин.

Реклама

2. "У нас значительные проблемы". Это, по словам Арестовича, следующий этап.

3. "Мы воюем против 42-х стран".

4. "Не доработали дипломатия и спецслужбы".

Реклама

5. Поиск виновных и назначение предателей.

"Так идет объяснение необходимости останавливать военные действия – якобы для перегруппировки и накопления сил и продажи мирного договора. Простой люд уже начал догадываться, что план не сработал, а пропагандисты всё понимают, но продолжают работать. И с чего это Скабеева надела желто-голубой наряд на программу?" – отметил Арестович у себя в Telegram-канале.

Напомним, Алексей Арестович также заявил, что Украину в июле-сентябре ожидают жесткие бои, когда ВСУ перейдут в наступление, а российская армия будет обороняться.

Читайте также: