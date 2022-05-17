Арестович: Пропаганда РФ начала готовить россиян к капитуляции

Пропаганда Российской Федерации плавно начала подготавливать массы к капитуляции – причем делает она это в несколько этапов.
Об этом сказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале "Фейгин LIVE".
Этапы пропаганды
В частности, советник главы ОП выделил следующие этапы подготовки:
1. "У нас есть сложности. Не так всё просто".
Как отметил Алексей Арестович, с этими нарративами выступил полковник РФ Михаил Ходаренок на центральном телевидении на пропагандистском шоу у Ольги Скабеевой, а также об этом рассказывает россиянам один из бывших главарей боевиков на Донбассе Игорь Гиркин.
2. "У нас значительные проблемы". Это, по словам Арестовича, следующий этап.
3. "Мы воюем против 42-х стран".
4. "Не доработали дипломатия и спецслужбы".
5. Поиск виновных и назначение предателей.
"Так идет объяснение необходимости останавливать военные действия – якобы для перегруппировки и накопления сил и продажи мирного договора. Простой люд уже начал догадываться, что план не сработал, а пропагандисты всё понимают, но продолжают работать. И с чего это Скабеева надела желто-голубой наряд на программу?" – отметил Арестович у себя в Telegram-канале.
Напомним, Алексей Арестович также заявил, что Украину в июле-сентябре ожидают жесткие бои, когда ВСУ перейдут в наступление, а российская армия будет обороняться.
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине