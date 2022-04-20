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Арестович: Путин сидит в бункере, делает маникюр и боится зайти в интернет

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 апреля, 08:29
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Лидер российских оккупантов скрывается в бункере и всю информацию о происходящем получает от своих референтов
Алексей Арестович считает, что Путин пытается сделать так, чтобы его считали монстром
Алексей Арестович считает, что Путин пытается сделать так, чтобы его считали монстром / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы его считали безумцем, а на самом деле он прячется от всех. Об этом рассказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович на своем Youtube-канале.

"Путин хочет, чтобы его считали безумцем, который способен стереть весь мир в труху. На самом деле, это человек, который делает маникюр, сидит в бункере и боится выйти в интернет, чтобы не спалиться и читает только то, что референты принесли. Единственный человек, который позволил, чтобы им правили референты, чтобы им правила та толпа, которую он же растлил", – рассказал Арестович.

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Также он отметил, что Путин не может навязать обществу свою же политическую волю, к примеру, не может объявить мобилизацию, которая ему так нужна.

Путин перешел к плану "Б"

Оккупанты не смогли провести блицкриг по захвату Украины и ее столице. Поэтому президент РФ Владимир Путин перешел к плану "Б" в войне против нашей страны. РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор хочет 9 мая, когда россияне празднуют День победы, президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине. У российских военнослужащих находили парадную форму для шествия на Майдане Независимости.

О дате 9 мая также сообщили СБУ. Она опубликовала очередной перехват разговора оккупанта с родственниками в России, в котором обсуждаются планы Кремля провести в Украине парад "победы" 9 мая.

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CNN со ссылкой на источники в Минобороны США сообщало, что Путин не оставит Киев в покое, конечной целью его вторжения является Донбасс и захват Киева. В течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью начать новое массированное наступление на Донбассе.

Глава Офиса президента Алексей Арестович считает, что проиграв в войне с Украиной, президент России будет вынужден выдумать некий заговор внутри РФ и объявить предателей, чтобы выглядеть победителям в глазах российского обывателя.

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Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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