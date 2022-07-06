Арестович рассказал, будет ли снят запрет на передвижение военнообязанных

Обнародованную Генштабом информацию Арестович считает неудачной коммуникацией, которая вызывала много шума

Арестович считает, что все будет переиграно в разумные рамках / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня должен дать ответ касательно ситуации, которая возникла с запретом на передвижения по стране военнообязанных без разрешения военкомата. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин LIVE.

"Вся эта история – про неудачную коммуникацию. ... Президент уже выступил и подвел черту под этим делом. Завтра докладывают министр обороны, начальник Генштаба и главком по поводу этой инициативы. ... Все будет переиграно в разумные рамки. Украина – свободная страна, здесь нельзя людям навязывать, нужно разговаривать", – сказал внештатный советник.

В тоже время он отметил, что Генштаб ничего не нарушил так как такая норма действительно существует и она была просто расшифрована.

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"В их оправдание можно сказать, что такая норма существует в законе с 1992 года, и они просто расписали эту норму", – объяснил представитель ОП.

Говоря о том, отменит ли президент эту норму, Арестович ответил: "Я думаю, да".

"Здесь все разумные люди, которые способны понять, где действительно необходим учет и контроль. И где эта мера приводит к разрушению социальных связей и экономических", – добавил он.

Что известно о ситуации