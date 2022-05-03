Арестович рассказал, почему псевдореферендум в Херсоне не состоится

По словам советника главы Офиса президента, у оккупантов уже были две-три неудачные попытки организации референдума

Арестович про псевдореферендум в Херсоне / Коллаж "Сегодня"

Оккупантам не удастся провести провести референдум в Херсоне, чтобы создать так называемую "ХНР". Все попытки захватчиков обречены на провал.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE".

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По словам советника главы Офиса президента, у оккупантов уже были две-три неудачные попытки организации референдума. Все последующие попытки россиян также обречены на провал.

"Референдум это очень дорогая история. И никто в него не поверит сейчас. Невозможно обмануть даже тех, кто должен обмануться по должности", – сказал Арестович.

Путин хочет создать "ХерНР"

Президент РФ Владимир Путин попытается создать "республику" в Херсонской области к 9 мая.

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По данным украинской разведки, такие попытки будут обусловлены тем, что Путину до 9 мая следует продемонстрировать свой "успех" в войне с Украиной.

"Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России. Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины", – сообщила разведка.

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