Арестович рассказал, почему украинцев заранее не предупредили о нападении России

По словам советника главы ОПУ, Украина рисковала очень быстро проиграть войну

Алексей Арестович заявил, что перед началом войны у властей был сложный выбор / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев заранее не предупредили о начале войны с Россией, чтобы не спровоцировать панику, парализующую страну. Властям пришлось делать очень сложный выбор.

Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Почему нельзя было объявить в Украине, когда мы уже точно знали, что Россия нападет? Потому что начался бы массовый исход беженцев. Они бы забили все дороги. Это было бы 8-10-12 миллионов человек. И армия бы не прошла в районы обороны. Это полный паралич. Это очень желательная ситуация для российского военного руководства", – сказал советник главы ОПУ.

По его словам, в этой ситуации Украина могла проиграть "войну и все Левобережье".

"С левого берега пошли бы на правый, 50 мостов всего в Украине. Было бы забито все, никоим образом мы не справились бы с этой ситуацией. Единственный выход – танками давить собственных граждан и расстреливать, чтобы пройти через мосты", – пояснил он.

Как отметил Арестович, "мы не вытягивали войну, если бы мы объявили заранее, что война начнется".

"По самым скромным подсчетам, 12-16 миллионов беженцев было бы. Ни одна логистическая система не удержала бы этого. Это была бы массированная паника, массированный беспорядок, причем в состоянии, когда войны еще нет, она необъявлена, нет еще чрезвычайного положения. Куча обвинений и спекуляций, куча политических криков. Была бы такая мешанина и хаос, которые не позволили бы ни подготовиться, ни мобилизоваться, ни перебросить войска с запада на восток", – заявил он.

По словам советника главы ОПУ, это был "очень трудный выбор между плохим и очень плохим".

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Арестович: у оккупантов осталось 2,5 направления для наступления

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также рассказал, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной.

По его словам, это зона ООС, Луганская область и Мариуполь, где еще недавно противник наступал, а сейчас пытается удержать позиции.