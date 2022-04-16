Арестович: Россия уже проиграла войну

Советник главы ОП рассказал, как Путин стал заложником собственных граждан

Арестович рассказал о поражении РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле уже поняли, что Россия проиграла войну против Украины, и теперь только решают, как преподнести это своим гражданам. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"На второй день после затопления крейсера "Москва", то есть, на 51-ые сутки российского вторжения в Украину мы можем говорить, что войну Россия проиграла. Вопрос сейчас в оформлении поражения Путина", — сказал Арестович.

По его словам, гибель "Москвы" сломала общественный договор в России, главную печать путинского режима.

Реклама

"Когда идешь на российские военные форумы, где предлагают снести Украину ядерным ударом, победить НАТО и так далее, следующий вопрос звучит так: а ты готов идти мобилизоваться? И все идут в отказ. Причем наши ребята там работают под "ватников". Общественная угроза заключается в том, что Путин "продал" своим соотечественникам телевизор. Сидит где-то в Омске человек, щелкает телевизор, где ему показывают, какая крутая российская армия, и все у него хорошо, и скоро он купит машину жене и поедет в Турцию на отдых. А все эти победы в Центральной Африканской Республике, на Донбассе, еще где-то... Страшное НАТО побеждают красивые парни без лиц, потому что они в очках и замотаны. Обезличенные киборги, которые сражаются где-то за Россию. Диванные патриоты, которые поддерживают агрессивный курс, сделали самого Путина заложником этого курса. Он не может так просто "продать" им поражение в войне, это главная дилемма сейчас", — сказал он.

Арестович отметил, что побед нет, и объяснить их отсутствие невозможно. И это является началом поражения и страшного выбора Путина. Он не сможет выйти и сказать, что нужно собраться и попробовать все заново. Поэтому российское командование в очередной раз снизило достижение целей спецоперации в Украине, что оно делает после каждого громкого провала.

"Что остается Путину? Нанести тактический ядерный удар? И что после этого? Я ставлю себя на место Запада, что я буду делать? Он пойдет к Китаю: мол, вы хотите, чтобы этот маньяк держал в заложниках весь мир и вас? И Китай отыграет. Поэтому здесь тупик. Еще один вариант оформить поражение, потому что сейчас речь идет об этом: проиграть НАТО, а не украинцам, потому что это для России страшный позор. Для этого Путину необходима постоянная эскалация и прямые столкновения с НАТО, чтобы можно было сказать своему народу: вы же не хотите войны с НАТО?", — сказал Арестович.

По словам Арестовича, вероятнее всего, россиян будут убеждать в том, что Россия решила не соревноваться с НАТО, чтобы не доводить человечество до ядерной войны.

Реклама

РФ пошла на попятную в вопросе ядерного удара

У Путина уже не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, несмотря на озвученные ранее угрозы. Ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS.

Пресс-секретарь прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие, если в войну РФ против Украины вмешается третья страна: "Я так не думаю. Он (Путин) предупредил, о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попытается".

Ранее мы писали: